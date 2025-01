Voici la Cadillac la plus rapide de tous les temps : Le LYRIQ-V 2026

La série V de Cadillac est en pleine forme.

Le LYRIQ-V 2026 est le premier véhicule entièrement électrique de la série V de Cadillac, offrant des performances et un luxe palpitants.

Avec ses 615 chevaux, il accélère de 0 à 96 km/h en seulement 3,3 secondes, ce qui en fait la Cadillac la plus rapide.

Elle offre un design époustouflant, une technologie de pointe et des modes de conduite personnalisables.

Cadillac élargit sa gamme de véhicules haute performance de la série V avec le lancement du LYRIQ-V 2026. Premier modèle entièrement électrique de la série V, le LYRIQ-V portera le flambeau sans effort.

John Roth, vice-président de Global Cadillac, décrit le nouveau modèle comme un témoignage de l’engagement de la marque en faveur de l’excellence technique. Il explique que la série V capture l’esprit de Cadillac en poursuivant sans relâche l’excellence à travers les véhicules de course et de production.

Le LYRIQ-V est un véhicule électrique à haute performance et luxueux, soutenu par les 615 chevaux et le couple de 650 lb-pi prévus par Cadillac. Avec une accélération impressionnante de 0 à 96 km/h en seulement 3,3 secondes, grâce à la fonction Velocity Max, c’est la Cadillac la plus rapide jamais fabriquée. L’expérience de conduite est renforcée par le mode Compétition, qui améliore la gestion de la traction pour des performances optimales du châssis. La production du LYRIQ-V devrait commencer début 2025 à l’usine General Motors de Spring Hill Manufacturing dans le Tennessee, avec des plans de disponibilité au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

Fidèle à l’héritage de la série V, le LYRIQ-V offre une précision et un confort exceptionnels. Ses performances sont renforcées par le contrôle continu de l’amortissement de série, spécialement conçu pour le LYRIQ-V, qui garantit une expérience de conduite à la fois raffinée et dynamique. La suspension multibras et le rapport de direction rapide renforcent encore sa réactivité. Propulsé par un système de traction intégrale à double moteur, le LYRIQ-V offre une poussée de puissance exaltante, tandis que la batterie de 102 kWh offre une autonomie estimée à 458 kilomètres avec une charge complète.

En plus de ses performances impressionnantes, le LYRIQ-V est équipé d’un mode V qui permet aux conducteurs de personnaliser les paramètres de performance en appuyant sur un bouton, tandis qu’une expérience sonore unique synchronise les sons intérieurs et extérieurs pour un voyage auditif captivant. Les freins Brembo offrent une puissance de freinage inaltérable et la technologie de conduite mains libres Super Cruise de Cadillac est incluse avec une période d’essai de trois ans.

Le design extérieur du LYRIQ-V se caractérise par un bouclier avant inférieur unique, des accents en fibre de carbone en option et le Black Crystal Shield avec la signature lumineuse chorégraphiée de Cadillac pour créer un look distinctif. Des jantes exclusives de 22 pouces avec une finition sport foncée et le logo de la série V renforcent encore son attrait sportif. Parallèlement, le toit peint en noir de série et la couleur extérieure Magnus Metal Frost en option ajoutent une touche de sophistication supplémentaire.

À l’intérieur du LYRIQ-V, l’habitacle offre un poste de conduite centré sur le conducteur, avec des matériaux haut de gamme et une technologie de pointe. Le toit vitré fixe panoramique, un système audio AKG à 23 haut-parleurs avec Dolby Atmos et un écran DEL avancé de 33 pouces de diagonale créent une expérience de conduite luxueuse et immersive. Un affichage tête haute à réalité augmentée à deux plans intègre en toute transparence des informations cruciales dans la ligne de mire du conducteur.

Unique à la série V, l’intérieur du LYRIQ-V comporte un volant au style unique orné du logo de la série V, de poignées sculptées et d’une jante sport. Les sièges à réglage électrique offrent un confort et un soutien supplémentaires, tandis que les plaques de seuil éclairées de la série V et les sièges en cuir Nappa en option ajoutent à l’impression de luxe. Le système d’infodivertissement offre également des options de personnalisation adaptées à la personnalité de la V-Series, garantissant ainsi une expérience vraiment personnalisée.

Les prix canadiens du Cadillac LYRIQ-V 2026 seront annoncés ultérieurement.