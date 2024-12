bZ4X : Toyota ajoute une livrée LE AWD en 2025

Il n’y a que 500 $ d’écart entre les deux livrées LE.

Avec 367 km d’autonomie seulement, le Toyota bZ4X AWD n’est pas un champion de la distance.

Que fait un constructeur lorsqu’il veut élargir son auditoire? Il y a autant de réponses que de constructeurs, mais en ce qui concerne le Toyota bZ4X 2025, le multisegment électrique s’enrichit d’une nouvelle livrée LE à quatre roues motrices. Il y a donc quatre bZ4X en 2025, au lieu des trois disponibles cette année.

Au chapitre du design tant extérieur que dans l’habitacle, le Toyota bZ4X n’a droit à aucune modification. C’est vraiment l’arrivée de ce niveau LE AWD qui change la donne, ce dernier qui abaisse le prix d’entrée pour repartir au volant d’un bZ4X à rouage intégral.

L’an dernier, l’écusson LE limitait la motricité aux seules roues avant, tandis que pour la nouvelle année, le consommateur doit songer à deux éléments s’il lorgne du côté du modèle LE. La différence de prix (46 515 $ pour le LE de base contre 47 016 $ pour le LE AWD) est la première, mais il y a aussi la différence de motorisation et d’autonomie. Le bZ4X LE peut parcourir jusqu’à 406 km grâce à son unique moteur de 201 chevaux et 196 lb-pi de couple. Le bZ4X LE AWD, quant à lui, voit sa distance possible entre les recharges fondre à 367 km, mais sa puissance de 214 chevaux et son couple de 248 lb-pi sont plus élevés.

Avec un PDSF de 46 515 $, le Toyota bZ4X LE de base n’est pas dépourvu au chapitre de l’équipement. En effet, avec des jantes de 18 pouces, un écran tactile de 12,3 pouces, une chaîne audio à six haut-parleurs, trois ports USB, un sélecteur de mode de conduite et un mode Neige, des sièges chauffants et l’alerte de circulation transversale arrière, sans oublier la suite Toyota Safety Sense 3.0, le VUS électrique le plus abordable de la marque est également celui qui peut rouler le plus longtemps.

Dès le niveau suivant (LE AWD), l’autonomie descend, mais heureusement, il y a plus d’équipement à bord, notamment le système de sélection du mode de conduite et le système X-MODE qui ajuste le véhicule selon le type de terrain, tandis qu’un système d’assistance en descente et le mode rampant sont ajoutés.

La livrée XLE AWD (51 845 $) reçoit de son côté plusieurs nouveaux équipements, comme une sellerie sport en tissu et SofTex, un rétroviseur à atténuation automatique, un toit panoramique fixe, un pavé de recharge sans fil pour appareil intelligent, un cache-bagages et même un système de capteurs tactiles au volant et plus de dispositifs de sécurité. Quant au modèle XLE AWD (59 830 $) avec Ensemble Technologie, son contenu est le plus chargé de la gamme avec des sièges chauffants aux deux rangées et des sièges ventilés à l’avant, des longerons de toit, un aileron arrière, un moniteur à vue panoramique, un système de stationnement avancé, une clé numérique et, bien entendu, des jantes de 20 pouces et une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs.