Buick prépare le tout nouveau multisegment Enclave 2025

2023, une année record pour Buick

2024 sera l’année de la nouvelle génération du VUS Enclave

Buick vient de dévoiler l’avant de l’Enclave de nouvelle génération. Le Buick Enclave 2025 est doté de phares plus acérés et sera lancé dans le courant de l’année.

L’aguiche a été dévoilée dans le cadre de l’annonce par Buick de l’état de ses activités pour 2023. La marque Buick a terminé l’année avec des ventes en hausse de 61 %, dont une augmentation de 92 % pour l’Encore GX. Buick a également indiqué que 70 % des acheteurs du nouveau crossover Envista sont de nouveaux clients de la marque et ne sont pas seulement des acheteurs de Buick, mais aussi les plus jeunes acheteurs de GM.

Entre les rendus et certains croquis, nous pouvons voir que le Buick Enclave 2025 aura un style beaucoup plus affûté que le modèle fade qu’il remplace. Buick montre des plis plus marqués au-dessus des roues et un style avant qui reflètent le concept Wildcat. Ce style Wildcat est la nouvelle signature de Buick et est partagé avec l’Envista et l’Encore GX.

Buick n’a pas dit grand-chose sur le nouveau modèle, mais comme il est basé sur la même plateforme que le nouveau Chevrolet Traverse, nous pouvons en déduire quelques détails. Le nouveau Traverse remplace son ancien V6 de 3,6 litres par un quatre cylindres turbo de 2,5 litres, et il est probable que l’Enclave fasse de même. À l’intérieur, il faut s’attendre à de nouveaux écrans massifs au centre et sur le tableau de bord. Le système d’aide à la conduite mains libres Super Cruise de GM devrait également être disponible.

« En tant que marque grand public à la croissance la plus rapide de l’industrie aux États-Unis l’année dernière, 2024 promet encore de grandes choses pour Buick, avec en tête le lancement de la nouvelle génération de l’Enclave », a déclaré Duncan Aldred, vice-président mondial de Buick et GMC. « Avec ce premier aperçu de l’Enclave nouvelle génération, le vaisseau amiral de notre gamme, nous continuons à montrer la voie avec le design, la technologie et la personnalité premium unique de Buick. »