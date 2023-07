Bugatti Baby II : le mariage d’un design classique et de technologie moderne

Le Bugatti Baby II, fabriqué par The Little Car Company, est une réplique à échelle réduite de l’emblématique Bugatti Type 35, qui allie une esthétique classique à une technologie moderne et respectueuse de l’environnement.

La Bugatti Baby II est une réplique à l’échelle 3/4, entièrement fonctionnelle, de la célèbre Bugatti Type 35.

Elle est équipée d’un groupe motopropulseur électrique avec freinage par récupération et d’une « Speed Key » optionnelle pour une vitesse maximale.

L’alliance du passé et du futur que représente la Baby II s’accompagne d’un prix substantiel, alors que la voiturette débute à 45 000 $.

Imaginez l’élégance d’une Bugatti classique combinée aux avantages de la technologie moderne. C’est l’expérience unique offerte par la Bugatti Baby II de The Little Car Company, une réplique pilotable à l’échelle 3/4 de l’emblématique Bugatti Type 35. Cependant, il ne s’agit pas d’un simple jouet miniature pour collectionneurs, mais d’un hommage entièrement fonctionnel à l’une des automobiles les plus remarquables de l’histoire.

La Baby II allie harmonieusement le charme d’antan et les innovations d’aujourd’hui. Elle est conçue pour plaire à tous, des conducteurs adultes nostalgiques aux jeunes passionnés, montrant ainsi que le monde des voitures classiques est un univers ouvert à tous.

L’une des principales caractéristiques de la Baby II est son groupe motopropulseur électrique, qui diffère radicalement de la propulsion à essence de la Type 35 d’origine. Cette approche respectueuse de l’environnement ne compromet pas les performances de la voiture pour autant, alors qu’il est possible d’atteindre 30 km/h aux États-Unis et au Canada (contre 45 km/h ailleurs dans le monde)*. De plus, la Baby II est équipée d’un système de freinage par récupération, ce qui améliore l’autonomie de la batterie pendant l’utilisation. Pour ceux qui recherchent encore plus d’exaltation, la mise à niveau optionnelle « Speed Key », inspirée de la Bugatti Chiron, permet de débloquer tout le potentiel de puissance et de vitesse du véhicule (vitesse de pointe de 70 km/h).

La création de la Baby II a nécessité un travail artisanal minutieux. La carrosserie, qui reflète fidèlement la Type 35 d’origine, a été façonnée selon les techniques traditionnelles de construction de carrosseries. L’attention portée aux détails s’étend aussi à l’intérieur, avec des instruments sur mesure, un volant à déverrouillage rapide et un pédalier réglable pour s’adapter aux conducteurs de différentes tailles.

Cependant, le Bugatti Baby II représente bien plus qu’un simple mélange de vintage et de moderne. Elle rend hommage à l’héritage prestigieux de Bugatti et à la conviction d’Ettore Bugatti selon laquelle l’esthétique d’une voiture doit être aussi impressionnante que ses performances. Parallèlement, elle incarne le progrès grâce à son groupe motopropulseur électrique innovant et à ses équipements de pointe.

Toutefois, cette réalisation artistique qui combine passé et futur, design et technologie a un prix. Reflétant sa lignée luxueuse et sa fabrication de haute qualité, la Bugatti Baby II a un prix de départ d’environ 45 000 dollars, qui augmente considérablement pour les versions personnalisées (100 000 dollars et plus). Ce prix le positionne résolument comme un produit haut de gamme destiné à des passionnés ayant les poches profondes.

La Bugatti Baby II représente sinon une union sans précédent entre l’allure classique de l’automobile et une technologie d’avant-garde. Cette extraordinaire merveille miniature ravit à la fois les amateurs de voitures anciennes et les partisans des véhicules électriques modernes.