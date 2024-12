BMW prépare des voitures M électriques et à essence et confirme ses projets de M électriques à quatre moteurs

BMW M confirme son avenir électrique avec une technologie à quatre moteurs et des défis de développement révélés.

Les futures voitures électriques BMW M seront dotées d’un système à quatre moteurs pour améliorer les performances.

Les prototypes comportent des améliorations telles que des freins en carbone-céramique et des sous-cadres renforcés.

BMW prévoit d’équilibrer les modèles M électriques et à essence jusqu’à la fin des années 2020.

BMW M a annoncé que tous les futurs véhicules M entièrement électriques seront équipés d’un système à quatre moteurs. Cette confirmation a été faite lors d’une vidéo de développement en coulisses qui montre les efforts continus de la société pour adapter son héritage de haute performance aux groupes motopropulseurs électriques. Bien qu’il faille encore attendre quelques années avant de voir des modèles M entièrement électriques, la marque a déjà commencé à tester des prototypes basés sur l’i4 M50.

Carsten Wolf, responsable du développement global des véhicules BMW M, a révélé que le système à quatre moteurs vise à améliorer les performances et les capacités. Selon lui, cette configuration offrira des performances et une qualité sans précédent, ainsi que des caractéristiques inimaginables aujourd’hui. Les prototypes actuels présentent également une série d’améliorations, notamment des freins en carbone-céramique, une carrosserie plus rigide et des sous-cadres repensés pour une meilleure maniabilité.

La vidéo, d’une franchise surprenante, met également en lumière les défis rencontrés au cours du développement. Une séquence montre un prototype i4 M50 en train d’être démarré par un X7 après avoir rencontré des problèmes techniques. Les ingénieurs ont remplacé le compresseur de climatisation pour résoudre un problème non divulgué. Cependant, des travaux supplémentaires ont été nécessaires : les moteurs avant ont dû être remplacés avant que le véhicule ne puisse reprendre les essais. Ces premiers prototypes sont en cours de perfectionnement avant d’être présentés au conseil d’administration de BMW M, un événement rare qui a déjà donné son accord préliminaire pour une berline électrique de type M3.

BMW prévoit de commercialiser son premier modèle M entièrement électrique en 2027 ou 2028. Alors que la gamme électrique s’étoffera dans les années à venir, BMW M a confirmé que les modèles à essence continueront à jouer un rôle dans son portefeuille. La prochaine génération de la M3 à combustion interne, dont le nom de code est « G84 », devrait entrer en production à la mi -2028. Les rapports suggèrent qu’elle sera équipée d’une transmission intégrale et d’une transmission automatique uniquement, malheureusement.