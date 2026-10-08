BMW iX3 M60 xDrive : pas un véritable M, mais a tout de même 612 ch

Le VUS électrique à deux moteurs associe une batterie de 108,7 kWh, une recharge de 400 kW et des éléments de châssis propres à M.

Les deux moteurs développent 612 ch et propulsent le VUS électrique à 100 km/h en 3,9 secondes.

La batterie de 108,7 kWh offre jusqu’à 646 km d’autonomie selon l’EPA (754 km selon le WLTP).

La production européenne commencera au printemps 2027.

BMW a dévoilé l’iX3 M60 xDrive, la version la plus puissante de son nouveau VUS électrique Neue Klasse. Ce modèle M Performance à deux moteurs développe 450 kW, soit l’équivalent de 612 ch, et pourra être commandé à compter de la fin janvier 2027. Malgré ces chiffres de puissance, il ne s’agit pas d’un véritable véhicule M.

L’iX3 M60 xDrive utilise un moteur électrique sur chaque essieu pour assurer une motricité intégrale. Le couple combiné atteint 875 Nm, ou 645 lb-pi, ce qui permet au VUS d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 240 km/h.

L’énergie provient d’une batterie d’une capacité utile de 108,7 kWh reposant sur l’architecture de véhicules électriques de sixième génération de BMW. Le constructeur estime l’autonomie maximale à 754 km selon le cycle WLTP, ou 646 km selon l’EPA. Les chiffres officiels de Ressources naturelles Canada devraient correspondre aux estimations de l’EPA.

Son système électrique de 800 volts permet une recharge rapide en courant continu allant jusqu’à 400 kW. Dans des conditions appropriées, BMW affirme qu’une séance de 10 minutes peut ajouter jusqu’à 340 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Un chargeur embarqué à courant alternatif de 22 kW est offert de série. De plus, la plateforme sous-jacente prend également en charge la recharge bidirectionnelle.

BMW a équipé le M60 d’une suspension M adaptative, d’une direction sport variable et d’un différentiel arrière M Sport à commande électronique. Les révisions apportées au châssis comprennent un calibrage spécifique des ressorts et des amortisseurs, des renforts supplémentaires à l’avant ainsi que des points de fixation modifiés pour les barres antiroulis. Les freins M Sport sont offerts de série.

L’ordinateur central appelé Heart of Joy gère la propulsion, le freinage, la direction, la recharge et la récupération d’énergie. BMW affirme qu’il traite l’information 10 fois plus rapidement que ses précédents systèmes de commande. Des palettes permettent au conducteur de régler les réactions du groupe motopropulseur, tandis que les modes M Sport et M Sport Plus modifient les réglages du groupe motopropulseur, de la direction et de la suspension.

L’habitacle comprend des sièges M Sport à réglage électrique en 10 directions, des fonctions de massage et des logos M illuminés. Un écran central de 17,9 pouces fonctionne de concert avec le système BMW Panoramic Vision, qui projette des renseignements sur la partie inférieure du pare-brise. Le volant intègre des commandes pour les modes Boost et M.

Parmi les éléments extérieurs distinctifs figurent des dispositifs d’éclairage jaunes inspirés du programme de course d’endurance de BMW, une calandre à double haricot illuminée, un diffuseur arrière et un becquet de toit propre à M. Des roues de 21 pouces sont offertes de série, tandis que des roues de 22 pouces sont proposées en option.

La production doit commencer au printemps prochain à l’usine d’assemblage BMW de Debrecen, en Hongrie. Les prix et la disponibilité au Canada n’ont pas encore été annoncés.