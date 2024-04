BMW i4 mise à jour pour 2025

La BMW i4 est un véhicule électrique remarquable qui se distingue par son style et ses performances. Pour 2025, elle revient avec une série d’améliorations qui peaufinent son design, sa technologie et ses performances. Ce dernier modèle, dont le lancement mondial est prévu en juillet 2024, sera fabriqué dans l’usine BMW de Munich, un site en transition pour se concentrer uniquement sur les véhicules électriques.

Améliorations extérieures

La i4 2025 présente un extérieur rafraîchi qui comprend de nouvelles options de peinture telles que le vert Cape York métallisé et le rouge Vegas métallisé, ainsi que des jantes Aero innovantes de 19 pouces disponibles en noir de jais. La nouvelle conception s’étend à la calandre BMW et à l’éclairage du véhicule. La calandre présente désormais une partie supérieure entièrement fermée avec une base noire brillante et un motif en nid d’abeille argenté mat, ce qui améliore l’esthétique frontale du véhicule et la dynamique du flux d’air en raison des exigences réduites en matière de refroidissement de son groupe motopropulseur électrique.

Les phares de la i4 ont été améliorés avec des configurations DEL fines qui incluent une animation de lumière de bienvenue. Pour ceux qui optent pour l’ensemble M Sport Pro, des phares à DEL adaptatifs et de nouveaux feux arrière à DEL avec technologie laser sont disponibles.

L’intérieur se numérise davantage

À l’intérieur, la BMW i4 est dotée d’un cockpit numérique centré sur l’écran incurvé BMW, qui fait partie du système iDrive, passé à la version 8.5. Cette configuration réduit les commandes physiques, intégrant des fonctions telles que la climatisation et le réglage des sièges dans l’écran tactile et les interfaces à commande vocale. L’i4 bénéficie également d’un nouveau design de volant et de nouvelles options de sellerie, dont le Sensatec perforé et le cuir Vernasca.

Le système de navigation BMW Maps est désormais optimisé pour la conduite électrique, avec des itinéraires optimisés pour la recharge et des mises à jour en temps réel sur la disponibilité des bornes de recharge. Un ensemble BMW Digital Cockpit Professional en option comprend un écran Augmented View pour une aide à la navigation avancée.

Performance et technologie

Le modèle i4 M50 xDrive, conçu pour les amateurs de performances, est doté d’éléments extérieurs spécifiques à M et d’un ensemble extérieur M Carbon en option. Le dernier système iDrive comprend une structure de menu simplifiée et une nouvelle présentation de l’écran d’accueil, améliorant la convivialité et l’accès aux fonctions.

Personnalisation et connectivité

Une personnalisation accrue est obtenue grâce à l’ID BMW et à My BMW App, qui permettent de synchroniser facilement les paramètres personnels et d’accéder à distance aux fonctions du véhicule. Ces fonctionnalités garantissent que les conducteurs peuvent gérer l’état de charge de leur véhicule, localiser leur voiture à distance et même visualiser leur environnement via la fonction Remote 3D View.

La BMW i4 2025 arrivera vers la fin de l’année. Les prix n’ont pas encore été communiqués, mais on peut s’attendre à une légère augmentation par rapport au prix de départ de l’i4 2024, qui est de 54 990 $, et à celui de l’i4 M50, qui est de 79 900 $.