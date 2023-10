BMW dévoile la toute nouvelle X2 2024 et sa version électrique, l’iX2

BMW présente la nouvelle génération de BMW X2 et sa variante électrique, la BMW iX2, toutes deux dotées de caractéristiques, d’un design et d’une performance améliorés.

BMW présente son modèle X2 mis à jour avec un design plus distinct et des caractéristiques améliorées.

La BMW iX2 offre une autonomie électrique de 417 à 449 kilomètres selon le cycle WLTP.

La BMW X2 M35i xDrive délivre une puissance maximale de 300 chevaux et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.

BMW a levé le voile sur ses dernières offres dans le segment compact premium : la BMW X2 relookée et sa toute nouvelle version électrique, la BMW iX2. Les deux véhicules représentent une évolution significative en matière de design, de technologie et de performance.

La BMW X2 revient avec son modèle de deuxième génération et arbore désormais un design encore plus audacieux, souligné par ses dimensions accrues et sa silhouette coupé prononcée. Cette évolution du design est clairement visible à l’extérieur, mettant en évidence les dimensions plus grandes du véhicule en termes de longueur, de largeur et de hauteur. Notamment, l’extérieur du nouveau X2 propose également des options telles que l’éclairage de contour BMW Iconic Glow et les phares LED adaptatifs.

En plus de ses améliorations de design, la BMW X2 offre une ambiance intérieure rehaussée avec une touche de sportivité. Un tableau de bord moderne, qui propose le BMW Curved Display, et un accoudoir « flottant » avec un panneau de commande intégré rehaussent le charme de l’habitacle. Le confort est priorisé, avec de nouveaux designs de sièges disponibles en divers matériaux, dont la variante Veganza perforée et le cuir Vernasca.

La BMW iX2 se distingue comme la variante électrique de la X2. Ce modèle est alimenté par deux unités d’entraînement intégrées, délivrant une puissance combinée de 313 chevaux et un couple de 365 lb-pi. En termes de performance, la iX2 xDrive30 peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,6 secondes, avec une vitesse maximale de 180 km/h. De plus, sa batterie haute tension garantit une impressionnante autonomie allant jusqu’à 449 kilomètres selon le cycle WLTP. Le modèle électrique bénéficie également de caractéristiques telles que la récupération adaptative, la fonction MAX RANGE et des capacités de charge efficaces.

Pour ceux qui recherchent un modèle axé sur la performance, la BMW X2 M35i xDrive est aussi disponible. Elle arbore des éléments de design spécifiques à la gamme M, assurant une présence dynamique. Propulsé par un moteur quatre cylindres de 2,0 litres, ce modèle peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et propose 300 chevaux. Le moteur est couplé à une transmission automatique à 7 vitesses.

En termes d’agilité et de confort de conduite, la technologie de châssis des véhicules assure un équilibre harmonieux, selon BMW. La combinaison d’une construction de carrosserie allégée, d’un empattement plus long et d’essieux améliorés contribue à cet équilibre. Notamment, la nouvelle BMW iX2 xDrive30 est équipée de jantes en alliage léger de 17 pouces, tandis que la BMW X2 M35i xDrive est dotée de jantes M en alliage léger de 20 pouces.

Pour améliorer la sécurité et le confort, des systèmes d’aide à la conduite sont intégrés dans la nouvelle BMW X2. Des caractéristiques standard telles que l’avertissement de collision frontale et l’Assistant de stationnement sont disponibles, alors que d’autres fonctionnalités telles que l’Assistant de direction et de voie et l’affichage tête haute BMW sont offertes en option.

En dernier lieu, le BMW Operating System 9 et BMW Digital Premium sont introduits dans la nouvelle BMW X2. Des caractéristiques telles que la fonction Augmented View pour le système de navigation BMW Maps, un eSIM personnel pour la technologie mobile 5G et l’intégration de smartphones renforcent encore la connectivité.