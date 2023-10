BMW présentera l’iX2 2024 dans le jeu vidéo Fortnite

BMW lance le tout premier Créateur de Voitures dans l’univers de Fortnite, permettant aux joueurs de personnaliser la nouvelle BMW iX2 au cœur de la ville virtuelle « Hypnopolis ».

• BMW dévoile « Hypnopolis », une ville virtuelle dans le jeu vidéo Fortnite mettant de l’avant la vision innovante et durable du constructeur.

• Le Créateur de Voitures, une expérience de jeu unique, permet aux joueurs de personnaliser la BMW iX2 selon leurs préférences.

BMW a innové en matière d’expérience numérique dans l’univers du jeu vidéo en introduisant le premier Créateur de Voitures au sein de Fortnite, un jeu vidéo populaire développé par Epic Games. Cette fonctionnalité innovante peut être de « Hypnopolis », une ville virtuelle visionnaire conçue par BMW. Représentant l’idéologie avant-gardiste et durable de BMW, cette ville intègre harmonieusement des repères emblématiques de BMW parmi ses gratte-ciels modernes, ses ponts flottants et ses espaces verts.

Au cœur de l’expérience « Hypnopolis » se trouve le Créateur de Voitures, situé sous le double cône du BMW Welt. En complétant divers défis, les joueurs peuvent débloquer cette fonction, une première dans le monde de Fortnite. Cet outil interactif offre aux joueurs la possibilité de personnaliser la prochaine BMW iX2 selon leurs goûts. Initialement, lors du lancement de « Hypnopolis » le 4 octobre 2023, la BMW iX2 sera présentée sous forme de prototype, offrant aux joueurs une gamme sélectionnée d’options de design. Toutefois, une semaine plus tard, le 11 octobre 2023, un ensemble complet d’options de design, incluant des finitions de peinture standard et des options intérieures, deviendra accessible au sein du Créateur de Voitures.

Stefan Ponikva, Vice-Président de la Communication et de l’Expérience de Marque chez BMW, souligne l’engagement de la marque à interagir avec la prochaine génération et à enrichir l’expérience numérique de la marque. En intégrant de telles fonctionnalités numériques sur une plateforme de jeu tant appréciée, BMW offre une expérience de marque interactive et personnalisée à son public.