BlueOval City : un complexe à la fine pointe pour Ford

À chaque semaine qui passe, une nouvelle annonce sur la construction d’une nouvelle usine d’assemblage ou d’un site de production de batteries – voire même d’extraction des matières premières – fait la manchette. Les constructeurs automobiles sont en mode « investissements majeurs » depuis plusieurs mois et le virage électrique ne peut qu’accélérer cette tendance.

Chez Ford, les efforts sont déjà amorcés en ce sens, avec le multisegment Mustang Mach-E, la camionnette F-150 Lightning et même le fourgon E-Transit. Or, c’est loin d’être terminé, si on se fie à ce que vient d’annoncer Ford avec ce nouveau méga-campus situé à Stanton, dans l’ouest du Tennessee.

C’est à cet endroit que prendra forme le futur camion électrique de nouvelle génération, le projet qui porte le nom de Project T3 au moment d’écrire ces lignes. La production du nouveau camion électrique va débuter en 2025.

Malheureusement, les détails à propos de ce futur camion alimenté aux électrons sont inconnus, mais les moyens que compte employer Ford pour y arriver le sont, eux. En effet, l’usine BlueOval City, dont la capacité annuelle de production visée est de 500 000 unités, a été conçue pour être « radicalement efficace et carboneutre », selon les dires du constructeur.

Ford veut révolutionner le camion américain avec cette usine et ce nouveau produit équipé d’une boîte de chargement à l’arrière. Il s’agira en fait de la deuxième génération de camions électriques de Ford qui, selon ce qu’affirme le constructeur, « peut être entièrement mis à jour, qui s’améliore constamment et qui prend en charge le remorquage, le transport, la puissance exportable et d’innombrables nouvelles innovations que les propriétaires voudront ».

« BlueOval City est le modèle de l’avenir électrique de Ford dans le monde entier », a déclaré Bill Ford, président exécutif de Ford. « Nous construirons des véhicules électriques révolutionnaires sur un site de fabrication avancé qui travaille en harmonie avec la planète, en alignant la croissance et l’innovation de l’entreprise sur les progrès environnementaux. »

Ford et son partenaire SK vont investir pas moins de 5,6 milliards de dollars américains dans le complexe et, du même coup, créer environ 6 000 emplois. D’ailleurs, à cet effet, le constructeur lance un programme d’éducation et de formation baptisé BlueOval Learning pour préparer les futurs employés de ce complexe d’assemblage.

Le complexe de BlueOval City fait partie de la stratégie de la marque pour bonifier sa production de véhicules électriques, Ford qui a comme objectif d’atteindre une cadence de deux millions de VÉ par année, et ce, d’ici la fin de 2026.

Le but pour le complexe du Tennessee est de faire appel à de l’électricité sans carbone dès le jour un de son ouverture. Ford veut également utiliser l’énergie récupérée de l’infrastructure de services publics et du système géothermique du site pour fournir un chauffage sans carbone à l’usine d’assemblage.

Qui plus est, le nouveau système de distribution d’eau du campus permettra d’économiser 50 millions de gallons d’eau par an en réduisant l’évaporation des tours de refroidissement du site. Ford a également l’intention de développer un système holistique de gestion des eaux pluviales séparé de la nappe phréatique afin de contribuer à la protection de l’environnement local.

Le complexe sera aussi capable de fabriquer des batteries, une gracieuseté du partenaire SK, ce qui va accélérer la production des véhicules. Et ce n’est pas tout, car le complexe aura aussi la capacité d’ajouter des douzaines de caractéristiques les plus populaires des camions Ford, y compris des doublures de caisse installées par pulvérisation robotisée et des boîtes à outils intégrées. Il y a même une succursale de la chaîne de magasins Lowe’s sur le campus pour fournir les matériaux de construction, ce qui réduit les émissions et les embouteillages, tandis que deux sociétés de location de matériel de construction et trois centrales à béton pour faciliter les opérations sur le site.

Ce qui ressort de cette présentation, c’est que ce futur site d’assemblage pour Ford sera à la fine pointe de la technologie. Il faudra surveiller Ford dans les mois à venir, le constructeur qui voudra certainement livrer quelques informations croustillantes à propos de ce « Project T3 ».