Bientôt plus de voitures GR chez Toyota?

D’autres voitures GR verront le jour.

On ne connaît pas la nature de ces futurs modèles.

Une version plus dynamique du Toyota bZ4X serait à l’étude.

L’avenir de la marque Toyota passe obligatoirement par l’électricité, mais qu’en est-il de la division Gazoo Racing? L’emblème GR qu’on retrouve actuellement sur les coupés GR Supra et GR86, ainsi que sur la GR Corolla nouvellement ajoutée, n’a pas été fondé par Akio Toyoda pour rien.

C’est du moins ce qu’affirme le nouveau patron de Toyota M. Koji Sato qui a laissé entendre que les voitures hautes performances de l’aile sportive GR allaient progresser, suggérant même au passage que « la dynamique de développement pourrait même s’accélérer ».

En effet, en entrevue avec le site web britannique Autocar, M. Sato a même indiqué que son prédécesseur, M. Akio Toyoda, avait été un fervent défenseur de la marque GR, alors qu’il participait même à des épreuves en sport motorisé en même temps qu’il était le grand manitou de l’entreprise. Et puisqu’il était dorénavant président de Toyota, il allait peut-être aider les sorciers de la division sportive à développer de nouveaux produits.

On peut donc croire que le rêve de lancer des voitures sport est bel et bien présent à l’interne du géant nippon.

Malheureusement, on ne connaît pas la nature des futurs projets de voitures sport, quoiqu’il soit déjà admis que le constructeur envisage l’ajout d’une variante plus dynamique du multisegment électrique bZ4X. Il est également possible que l’hydrogène fasse partie de la stratégie de la marque pour propulser ses futures sportives.

Rappelons que le segment des voitures électriques sport s’organise tranquillement au moment d’écrire ces lignes. Porsche planche déjà sur sa gamme 718, tandis qu’ailleurs dans le monde, la marque britannique MG a déjà sa Cyberster. Et ce n’est que le début, car d’autres joueurs vont s’ajouter à la course, dont Toyota.

Il s’agit tout de même d’une bonne nouvelle pour les amateurs de voitures sport et si on se fie à la qualité des modèles concoctés par la division GR, les passionnés de performance sont en droit de s’attendre à d’autres voitures excitantes à conduire.