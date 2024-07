Audi Q6 e-tron 2025 : et de trois

C’est en 2019 qu’Audi nous a proposé un premier VUS tout électrique avec un modèle simplement baptisé e-tron. Ce dernier a été retouché l’année dernière, et on le connaît maintenant sous le nom de Q8 e-tron.

En 2022, c’est le Q4 e-tron que la compagnie lançait, la version Audi du Volkswagen ID.4.

Cette année, c’est un troisième utilitaire tout électrique que le groupe nous propose avec le Q6 e-tron, dont l’arrivée au pays est prévue pour la fin de la présente année.

Le plan

D’ailleurs, la marque aux quatre anneaux a un plan bien précis. Elle prévoit offrir un modèle électrique dans chaque segment automobile important à compter de 2027. C’est dans ce contexte que nous arrivent le Q6 e-tron et sa variante de performance, SQ6 e-tron. Avec ce modèle, Audi proposera un VUS électrique compact, intermédiaire et de plus grand format (le Q8 n’est pas un modèle pleine grandeur du type Chevrolet Tahoe).

Quant à ce Q6 e-tron, il marque une étape clé dans l’évolution électrique d’Audi. En effet, il permet au constructeur d’élargir son offre, mais il introduit également une nouvelle plateforme, la PPE (Premium Platform Electric), ainsi qu’une nouvelle architecture électronique, l’E3 1,2, qui va à terme autoriser l’intégration d’une foule de technologies avancées, entre autres la communication entre véhicules, incluant la diffusion de messages aux autres usagers de la route à travers la signature des feux du modèle.

De la science-fiction.

Le développement

Le Q6 e-tron a été développé conjointement avec Porsche qui a de son côté donné naissance à la version électrique du Macan. Flexible à souhait, la structure PPE va nous faire voir quantité de produits différents au fil des années. Notez toutefois qu’il s’agit d’une première application de cette dernière chez Audi, les Q4 e-tron et Q8 e-tron profitant d’autres assises.

Audi voit d’ailleurs son nouveau Q6 comme le début d’un temps nouveau. Ce que permet la PPE l’autorise à repousser les limites.

Le design

Extérieur

Le design du Q6 e-tron reprend la signature e-tron que l’on connaît bien, mais de façon un peu plus définie pour un modèle qui se distingue facilement sur la route. Le museau, qui présente une grille chargée, est plus controversé. Les lignes du profil et de l’arrière sont plus consensuelles, ajoutant même une allure sportive grâce à l’épaulement marqué à la hauteur des roues arrière. Les jantes varient de 18 à 20 pouces pour le Q6 e-tron et de 20 à 21 pouces pour le SQ6 e-tron.

Intérieur

À bord, on est en terrain connu en ce qui a trait à la qualité, alors que les matériaux sont d’excellente facture et que la qualité d’assemblage est à la hauteur du logo que l’on retrouve sur le volant. Parlant de ce dernier, il emprunte une forme plus elliptique que ronde, avec un fond et un dessus plats.

Un simple regard à la planche de bord trahit l’époque à l’intérieur de laquelle on vit. Devant nos yeux, une immense surface vitrée regroupe l’écran du bloc d’instruments (11,9 pouces), puis celui du système multimédia (14,5 pouces), qui est l’affaire d’Android avec ce Q6. À la droite, on peut retrouver en option une troisième surface, cette fois de 10,9 pouces pour le passager, qui peut suivre les informations de navigation ou écouter un film grâce à la lecture en continu.

L’éclairage d’ambiance est aussi haut de gamme, avec une bande qui fait la largeur du tableau de bord, près du pare-brise. Chic.

Quant au confort en tant que tel, on comprend tout le sérieux du modèle en s’installant dans les sièges. À l’arrière, grâce à un empattement très généreux, le dégagement pour les jambes est excellent. Le coffre, à un peu plus de 1500 litres, est moins impressionnant.

Technologiquement avancé

Ce qui est peut-être le plus impressionnant à propos de ce Q6, c’est la quantité de technologies avancées qu’il met de l’avant. Notre bref contact avec le modèle n’a fait que nous offrir un aperçu. Il y aura d’autres choses à découvrir. D’ici là, quelques exemples devraient suffire.

Par exemple, avec le système de navigation, on a droit à la réalité augmentée ou quantité d’informations peuvent s’inviter à l’affichage de l’écran tête-haute pour venir rehausser l’expérience, et la rendre plus facile. Avec la navigation activée, nous avions droit à des flèches qui se déplaçaient pour nous indiquer la direction à prendre, en plus des indications du système. Audi mentionne aussi que l’assistant virtuel est épaulé par l’intelligence artificielle, si bien qu’il va apprendre de vos habitudes pour mieux vous servir.

L’architecture électronique avancée à laquelle nous faisions plus tôt référence offre de multiples possibilités. Les phares utilisent par exemple six panneaux à DELO (diodes électroluminescentes organiques), ce qui va notamment permettre aux propriétaires de doter leur modèle d’une signature lumineuse personnalisée parmi huit offertes.

Motorisation et performances

Le Q6 e-tron est équipé d’une batterie lithium-ion de 100 kWh (94,9 utilisables), avec des moteurs à l’avant et à l’arrière. La version standard développe 382 chevaux et 395 lb-pi de couple, tandis que le SQ6 e-tron propose 510 chevaux et 605 lb-pi de couple. Les performances sont impressionnantes, avec des accélérations de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes pour le Q6 et en 4,3 secondes pour le SQ6.

Au volant, le Q6 e-tron offre une conduite dynamique et fluide, malgré son poids. Le châssis gère efficacement les masses, grâce entre autres à une approche différente avec le train avant, mais également avec la crémaillère de direction, maintenant fixée au sous-châssis. La rétroaction offerte est bonne. Dit simplement, ce qui se dégage de la conduite, c’est qu’elle est facile. On a l’impression de piloter un modèle moins lourd et de plus petite taille.

Autonomie

Les données de consommation annoncées par Audi sont basées sur le cycle européen WLTP, lequel est plus généreux. Ça nous invite donc à la prudence. L’autonomie, par exemple, est chiffrée à 625 km avec la version régulière. Il faut cependant retirer entre 20 % et 25 % à cette dernière pour retrouver les données de l’EPA, ceux qui prévaudront pour l’Amérique du Nord. Ça devrait se traduire par quelque chose autour de 500 km.

Quant à la capacité de recharge, elle est intéressante et c’est d’ailleurs l’un des éléments clés dans la philosophie de conception d’Audi. La performance n’est pas qu’une question de puissance, mais aussi de capacité à retrouver de l’énergie rapidement. Ainsi, grâce à son architecture de 800 volts, qui permet une puissance de 270 kW, il sera possible de faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 % en seulement 21 minutes.

Et pour démontrer à quoi peut ressembler la différence de l’offre avec un modèle électrique appartenant à un constructeur de luxe, la batterie a la capacité de se scinder en deux si la borne de recharge ne peut que gérer les architectures de 400 volts. Le cas échéant, deux sections de même tension sont créées et peuvent être rechargées en parallèle, à une puissance maximale de 135 kW. Selon l’état de charge, les deux moitiés de la batterie seront d’abord mises au même niveau, puis chargées simultanément.

Prix et arrivée sur le marché canadien

Le Q6 e-tron ne sera pas donné. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, les prix canadiens n’avaient pas encore été partagés. Le modèle va d’abord faire ses débuts en Europe (incessamment), alors qu’il va ensuite prendre la direction de l’Amérique du Nord, ce qui devrait se traduire par une arrivée avant la fin de 2024.

Aucun doute, c’est un joueur solide qui se pointe, dans un segment qui compte déjà plusieurs joueurs, notamment les Porsche Macan EV, Cadillac Lyric, Mercedes-Benz EQE VUS, BMW iX, Genesis GV70, Tesla Model Y/X et Volvo EX90.

Nous aurons l’occasion de vous revenir avec plus de détails au moment de l’arrivée du modèle sur notre marché, y compris la fourchette de prix.