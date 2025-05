Audi pourrait construire des véhicules dans trois usines américaines

Pour le moment, Audi envisage de déplacer la production des Q4 E-Tron, Q6 E-Tron et Q8 E-Tron.

L’usine VW de Chattanooga ainsi que la future usine de Scout Motors an Caroline du Sud pourront chacune produire un nouveau modèle.

Le VUS Q5, fait au Mexique, pourrait aussi voir sa production transférée aux États-Unis.

Face aux tarifs douaniers importants imposés par l’administration Trump sur les véhicules fabriqués en dehors des États-Unis, Audi serait en train d’étudier trois installations américaines pour construire certains de ses modèles.

Selon la publication allemande Automobilwoche, le constructeur automobile haut de gamme exploitera la capacité de production de sa société mère Volkswagen en Amérique pour mettre plus rapidement certains de ses modèles à l’abri des tarifs douaniers.

Pour l’instant, Audi souhaite que le Q4 E-Tron soit fabriqué aux côtés du Volkswagen ID.4 à Chattanooga, dans le Tennessee, et que le futur Q8 E-Tron soit fabriqué dans l’usine d’assemblage de Scout Motors à Columbia, en Caroline du Sud, qui est actuellement en cours de construction.

Le troisième modèle qui devrait être fabriqué aux États-Unis est le futur Q6 E-Tron, mais Audi n’a pas encore décidé du lieu d’assemblage précis.

En raison des droits de douane imposés par plusieurs autres pays dans le monde, cette décision n’affectera probablement que les versions nord-américaines de chaque modèle, les unités destinées à être vendues en Europe et en Asie étant fabriquées localement, comme cela était prévu à l’origine.

Pour mémoire, les Q4 E-tron et Q6 E-Tron sont actuellement produits en Allemagne et en Chine, tandis que le Q8 E-Tron sort de chaînes de montage en Belgique et en Chine.

Même si le Q5 à essence n’a pas été mentionné dans l’évolution des plans de production de la société, il semble probable qu’Audi cherche également à produire ce modèle aux États-Unis dans un avenir proche.

En effet, le modèle le plus populaire de la marque en Amérique du Nord, fabriqué au Mexique, est maintenant confronté à un minimum de 52,5 % de droits de douane aux États-Unis, ce qui le rend impossible à vendre de manière compétitive sur le troisième plus grand marché d’Audi après l’Europe et la Chine.

Bien que rien n’ait été annoncé concernant ce modèle, la branche américaine d’Audi affirme qu’elle reste déterminée à commercialiser le Q5 aux États-Unis, ce qui semble impliquer un changement de production, à moins qu’elle ne mise sur une modification bénéfique de la structure tarifaire.

En plus d’éviter les surtaxes, Audi souhaite accroître sa présence aux États-Unis avec des modèles produits localement dans les années à venir.

