Audi lance une deuxième marque appelée AUDI et présente sa première voiture conceptuelle

Une nouvelle marque en Chine pour mieux servir la région.

La différence entre les majuscules et les quatre anneaux.

Audi a une nouvelle marque, du moins si vous êtes en Chine. Le constructeur allemand a dévoilé une deuxième marque dans le pays, baptisée de manière créative Audi. Oui, c’est vrai, les deux marques portent le même nom. La différence est que l’un aura quatre anneaux, tandis que l’autre est censé être écrit en majuscules. La première voiture d’Audi, la nouvelle marque, va de pair avec ce nom. Il s’agit de l’Audi E électrique, qui préfigure trois modèles de série à venir l’année prochaine.

Le PDG d’Audi, Gernot Döllner, a reconnu que la clientèle haut de gamme en Chine n’est pas celle à laquelle la société est habituée dans le reste du monde. Selon lui, « ils sont plus jeunes que dans le reste du monde. Ils sont plus à l’aise avec la technologie. Ils attendent une connectivité de pointe ainsi qu’une conduite automatisée et, plus important encore, une expérience passionnante et incomparable dans un intérieur à la fois familier et surprenant ».

Un nouveau programme commun avec SAIC vise à donner à ces acheteurs les voitures qu’ils veulent. Il associe le savoir-faire d’Audi et la technologie de pointe de SAIC, ainsi que sa connaissance du marché local.

La première voiture issue de ce programme est l’Audi E, ou AUDI E si vous aimez le lettrage de la société. Il s’agit d’un véhicule électrique à traction intégrale à deux moteurs qui mesure 4 870 mm de long et 1 990 mm de large. La forme Sportback a un empattement très long de 2 950 mm également.

La puissance provient d’une batterie de 100 kWh qui promet une autonomie de 700 km sur le cycle d’essai chinois. Les moteurs développent 764 ch et 590 lb-pi, ce qui est probablement suffisant pour que vous prononciez son nom en majuscules lorsque vous appuyez sur l’accélérateur.

Il est important de noter que le design ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu chez Audi. Cela vaut aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, avec plus de bois que nous n’en avons jamais vu dans une Audi.

La garniture est l’une de ces touches locales, développée grâce à « une profonde compréhension des codes esthétiques traditionnels en Chine ainsi que des souhaits des clients chinois ». Audi affirme qu’elle allie mieux la technologie et le confort que les voitures précédentes, offrant aux clients une oasis dans les mégapoles du pays, ce qui est très demandé.

Enfin, la suite logicielle est nouvelle. L’Audi OS est conçu pour s’adapter à tous les passagers de la voiture. Il offre également des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale et une meilleure intégration des appareils.

Le E est un concept, mais attendez-vous à en voir d’autres bientôt. Audi annonce qu’elle lancera trois nouvelles voitures de ce type en 2025, mais il n’est pas certain que l’une d’entre elles soit commercialisée en Amérique du Nord.