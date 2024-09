Audi e-tron GT 2025 : encore plus rapide

Avec la fonction Boost, l’Audi RS e-tron GT Performance développe presque 1 000 chevaux.

L’expérience de conduite serait plus convaincante.

À l’instar de sa cousine la Porsche Taycan, l’Audi e-tron GT a elle aussi droit à quelques nouveautés en 2025, notamment la toute première variante RS e-tron GT Performance qui, vous vous en doutiez, trône au sommet de la gamme du bolide électrique.

Les consommateurs intéressés par cette berline coupé électrique de haute performance ont donc comme première option le niveau S e-tron GT qui profite d’une puissance de 670 chevaux et d’un couple de 529 lb-pi. Ensuite, la RS e-tron GT fait grimper le niveau d’adrénaline à 845 chevaux et le couple, à 638 lb-pi. Mais, ce n’est pas tout, car il y a aussi cette RS e-tron GT Performance qui sort de l’usine avec 912 chevaux et un couple optimal de 757 lb-pi. Et les ingénieurs ont même trouvé le moyen d’insuffler 95 chevaux additionnels à l’équation lorsque le conducteur doit dépasser une voiture sur l’autoroute. Cette injection supplémentaire agit toutefois pendant 10 secondes seulement, et ce, en appuyant sur le bouton « Boost » sur le volant.

Ce tour de force mécanique a été rendu possible en intégrant un nouveau moteur électrique sur l’essieu arrière. En plus de cette augmentation de la puissance, ce nouveau moteur est plus léger et plus compact. Avis aux intéressés, le 0-100 km/h est abattu en seulement 2,5 secondes à bord de cette RS e-tron GT Performance.

Le temps de recharge de 10 à 80 % de la capacité de la batterie est lui aussi assez impressionnant, car la voiture n’a besoin que de 18 minutes pour retrouver la majorité de son énergie. Sur une borne de recharge de niveau 3, la recharge atteint 320 kW, et ce, jusqu’au moment où la batterie atteint 65 % de sa charge. Au-delà de ce nombre, la recharge redescend à 200 kW.

L’Audi e-tron GT était déjà munie d’une suspension adaptative. On parle ici d’une berline de prestige après tout. Mais, pour 2025, le porte-étendard de la marque aux quatre anneaux peut aussi être équipé d’une suspension active, cette dernière qui a été développée en collaboration avec la firme ZF. Cette suspension a la particularité de soulever la voiture dans les virages ou les fortes accélérations pour contrer les mouvements brusques de la caisse, par exemple au freinage ou lors d’un départ arrêté. Le roulis dans les virages serrés serait également contré par cette suspension spécialement conçue pour l’électrique allemande.

La nouvelle variante RS e-tron GT Performance se distingue aussi par son style exclusif avec ses jantes de 20 ou 21 pouces (en option) ou ce diffuseur unique à l’arrière. Le consommateur peut aussi commander un ensemble Carbon Camouflage qui habille la voiture de quelques composantes extérieures aux motifs camouflage… et même à l’intérieur.

Les ingénieurs affectés à la « sonorité » de la voiture ont aussi trouvé le moyen d’améliorer cet aspect de la berline de haute performance. Bien entendu, il s’agit ici d’un son synthétique, mais selon ce qu’affirme Audi, la sonorité artificielle de la RS e-tron GT Performance a été optimisée pour bonifier l’expérience de conduite.

Les premiers exemplaires de la nouvelle gamme e-tron GT 2025 sont attendus quelque part au début de l’année prochaine.