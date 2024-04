L’Audi R8 reviendra en tant que supercar électrique selon une source

Une R8 e-tron est en préparation

Elle pourrait développer une puissance de 1 400 ch, voire plus.

L’Audi R8 est morte, mais il se pourrait qu’elle ne le soit pas pour toujours. Selon une nouvelle, Audi va ramener la voiture sous la forme d’une voiture électrique de 1 400 ch avec un look encore plus supercar. L’Automobile a publié un article sur la prochaine génération de supercar Audi et a présenté des rendus montrant à quoi elle pourrait ressembler. Voici ce que nous avons appris de plus important.

La prochaine Audi R8 reposera sur la plateforme SSP du groupe Volkswagen. Cette plateforme devrait être lancée en 2026 et remplacer à la fois les plateformes EV actuelles de VW, mais aussi les variantes essence de l’entreprise. Sa flexibilité permettra d’accueillir des modèles comme ce supercar, ainsi que des berlines et des VUS.

La dernière supercar électrique d’Audi, la PB18, révélée en 2018, était équipée de trois moteurs électriques totalisant 775 ch. Grâce à la technologie moderne des moteurs, la source indique que cette puissance pourrait plus que doubler pour la nouvelle voiture, promettant 1 400 ch ou un chiffre bien supérieur. On empiète sur le territoire de Bugatti.

La voiture devrait avoir des proportions comparables à celles des R8 à essence. Un design de supercar Audi bas et élégant, mais avec des porte-à-faux plus courts qu’auparavant. La nouvelle fait allusion à un design emprunté à la PB18, y compris l’aileron arrière massif et réglable.

Ce qui n’est pas clair, c’est le nom. R8 e-tron est le choix le plus probable, mais le rapport indique qu’il n’est pas certain qu’Audi utilisera ce nom ou quelque chose de tout à fait nouveau. Nous sommes admirateurs de la R8 e-tron, bien sûr.