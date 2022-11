Audi dévoilera les nouveaux modèles Q8 e-tron cette semaine

– L’événement aura lieu le mercredi 9 novembre.

– Le nouveau Q8 e-tron sera au sommet de l’offensive d’Audi en matière de VUS électriques.

Audi augmente son offre de véhicules électriques grâce à sa famille e-tron en pleine expansion. L’e-tron et l’e-tron Sportback, deux modèles de taille moyenne, ont commencé à faire parler d’eux il y a quelques années. Elles ont été rejointes par l’exceptionnel e-tron GT et, plus récemment, par le tout nouveau Q4. Dans quelques jours seulement, nous ferons connaissance avec le nouveau Q8.

Il y a peu de détails sur la nouvelle Audi Q8 e-tron, mais l’image aguiche montre clairement les styles de carrosserie VUS et Sportback. Comme l’image aguiche indique « nouveau » et non pas tout nouveau, il est entendu qu’il s’agit du rafraîchissement de mi-cycle de l’e-tron. Un autre élément qui semble évident maintenant est que le nom e-tron sera remplacé par « Q8 e-tron » à l’avenir.

La prochaine génération de Q8 e-tron n’est pas attendue avant 2026, mais le VUS de l’année-modèle 2023 devrait tout de même bénéficier de quelques améliorations considérables, au-delà de simples nouveaux pare-chocs et autres. Selon la source, une mise à niveau de la batterie et de nouveaux moteurs électriques plus efficaces sont des possibilités très réelles.

Nous en saurons plus le mercredi 9 novembre.