Audi présentera la nouvelle A6 Avant, poursuivant ainsi sa tradition d’offrir de magnifiques et désirables breaks haut de gamme.

Audi dévoilera la nouvelle A6 Avant le 4 mars à 14 heures via une retransmission en direct.

Le modèle se caractérise par un design aérodynamique, des groupes motopropulseurs performants et une technologie de suspension avancée.

L’A6 Avant s’inscrit dans le cadre de l’initiative de modernisation des produits d’Audi.

Audi présentera la dernière génération de l’A6 Avant lors d’une première mondiale le 4 mars à 14 heures. L’événement sera diffusé sur la chaîne YouTube officielle d’Audi.

L’A6 Avant fait ses débuts près de cinq décennies après l’Audi 100 Avant, perpétuant la tradition de la marque de construire certains des breaks ou wagons les plus recherchés et les plus rares. Depuis 1977, le nom Avant est associé à un design sportif, à la praticité et à une dynamique de conduite avancée. Certaines de nos préférées sont, euh, toutes.

Selon Gernot Döllner, PDG d’Audi, la dernière A6 Avant se caractérise par un design élégant et dynamique, une aérodynamique améliorée et une combinaison de systèmes d’entraînement efficaces et performants. La technologie de suspension avancée vise à équilibrer la sportivité et le confort.

Le dévoilement fait partie du rajeunissement des produits d’Audi qui a commencé en 2024 pour rester compétitif. L’A6 Avant est un modèle essentiel dans cette stratégie, car de nombreux marchés considèrent les breaks comme des modèles haut de gamme et plus sophistiqués que les berlines ordinaires.

La première mondiale peut être visionnée sur le site www.youtube.com/@Audi le 4 mars à 14 heures, et d’autres informations, photos et vidéos seront disponibles en ligne au même moment.