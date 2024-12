Audi A6 e-tron et S6 e-tron 2025 : Du confort, de la technologie et de la puissance

Les Audi A6 et S6 e-tron sont basées sur la plateforme PPE, partagée avec le Q6 e-tron et le Porsche Macan EV.

L’autonomie est annoncée à 716 km (WLTP) et la recharge rapide de 10 à 80% en 21 minutes.

La A6 et la S6 offrent une apparence et une conduite plutôt similaires.

Quelques mois après avoir lancé sa nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) avec le Q6 e-tron, Audi revient à la charge avec les nouvelles A6 e-tron et S6 e-tron, deux berlines Sportback qui partagent cette même architecture.

Positionnées comme des contreparties électriques des A6/S6 et A7/S7 à essence, ces nouveaux modèles occuperont le marché des berlines intermédiaires de luxe et seront donc en compétition avec les BMW i5 et Mercedes-Benz EQE.

La seule carrosserie offerte au Canada sera la Sportback (une berline à hayon), mais Audi offrira aussi une familliale baptisée Avant en Europe et en Asie.

Autonomie généreuse et recharge (très) rapide

Le plus grand avantage de la plateforme PPE est sa modernité sur le plan technique, permettant au nouvelles A6 et S6 e-tron de se démarquer par leur autonomie et leur recharge.

Avec une batterie de 100 kWh en équipement de série (une unité de 83 kWh sera disponible en Europe), Audi annonce une autonomie de 716 kilomètres, selon la norme WLTP, pour les versions de la A6 qui seront disponible au Canada. Pour la S6, c’est 675 kilomètres WLTP.

En conduite normale, on peut s’attendre à un résultat de plus de 500 kilomètres puisque le Q6 e-tron qui partage la même mécanique peut parcourir 494 kilomètres par charge selon la méthode plus réaliste de Ressources Naturelles Canada.

Durant notre court essai, qui a consisté à monter et descendre le flanc d’un volcan sur des routes sinueuses au volant d’une S6 e-tron, nous avons pu réaliser une consommation moyenne de 18.3 kWh/100 km, ce qui laisse penser que les A6 et S6 e-tron offriront une autonomie substantiellement plus élevée que leurs concurrentes les plus proches. Cela est dû en partie au faible coefficient de trainée de 0,21 pour la A6 Sportback, le plus faible de l’histoire de Audi.

La recharge est un autre point fort de ces modèles, puisque ceux-ci bénéficient d’une architecture électrique à 800 volts, soit le double de la plupart des autres véhicules électriques sur nos routes.

Cela permet des taux de recharge rapide allant jusqu’à 270 kW sur une borne de niveau 3 compatible. Selon Audi, la batterie peut passer de 10 à 80% de charge en seulement 21 minutes, raccourcissant ainsi les temps d’arrêt lors de long parcours autoroutiers, qui sont donc plus agréables que dans d’autres VÉ.

Un intérieur confortable, mais un peu complexe

L’Audi A6 e-tron 2025, ainsi que la S6 e-tron, offrent un niveau de confort relevé, tant au niveau de la suspension pneumatique adaptative de série que des sièges baquets ajustables de maintes façons et pourvus d’une fonction de massage dans la S6 que nous avons mises à l’essai. Si les dégagements à la tête sont un peu limités à l’arrière, deux passagers pourront tout de même y prendre place en tout confort.

Leurs bagages ne seront pas en reste non plus, puisque la carrosserie Sportback donne lieu à un grand coffre qui est facilement accessible et qui peut en plus être agrandi en rabattant les dossiers de la banquette arrière.

Le tableau de bord se pare de trois écrans distincts, dont un placé à droite qui permet de contrôler certaines fonctions du véhicule sans passer par le système d’info divertissement central.

Pouvoir déléguer ces ajustements au passager n’est pas une mauvaise idée, car la technologie MMI installée dans les A6 et S6 e-tron n’est pas la plus intuitive et on doit souvent passer par plusieurs menus pour trouver ce que l’on cherche.

Une autre critique que l’on peut adresser à l’habitacle est la présence de quelques plastiques durs, surtout sur la console centrale et dans le bas des portes.

Une S6 un peu trop timide

Le plus grand point faible de ces nouveaux modèles Audi est simple : la S6 e-tron ne se démarque pas suffisamment de la A6 sur laquelle elle est basée.

En effet, si la S6 se veut une déclinaison plus sportive de la A6 sur papier, cela ne parait pas tout à fait assez, ni sur le plan du design que la conduite.

Il faut effectivement avoir l’œil fin pour départager les deux modèles lorsqu’on les voit pour la première fois, ce qui est un peu plus facile lorsqu’on remarque que la A6 dispose d’éléments extérieurs noirs alors que la S6 arbore des accents argentés sur les faces avant et arrière, ainsi que les rétroviseurs.

Si les deux modèles sont élégants et en accord avec la direction stylistique de la marque, on aurait souhaité que la S6 ait une apparence plus dynamique, d’autant plus que c’est le cas de la version à essence actuelle.

À l’intérieur, les différences sont un peu plus importantes, la S6 bénéficiant de sièges plus enveloppants et de garnitures en alcantara sur le tableau de bord plutôt que les empiècements de tissu de la A6.

Même constat encore sur la route, ou la S6 n’a pas tout le mordant auquel on se serait attendu en termes de tenue de route et d’amortissement. L’accent est clairement mis sur le confort.

Ne vous méprenez pas, la Audi S6 e-tron 2025 demeure une voiture très agréable à conduire qui met à profit sa suspension pneumatique et son essieu arrière directionnel pour offrir un haut niveau de confort, très peu de roulis en courbe, et une maniabilité étonnante pour sa taille.

De plus, sa puissance de 370 kW (496 chevaux) délivrée par deux moteurs électriques installés sur les essieux, est amplement suffisante pour donner des accélérations impressionnantes, même sans utiliser le mode Launch Control qui peut tirer jusqu’à 405 kW (543 chevaux) de la batterie sur de courtes périodes. Le chiffres d’Audi indiquent un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, soit 0,6 secondes de moins que l’actuelle S6 à essence et seulement 0,1 secondes de plus que la BMW i5 M60.

Dans le cas de la A6 e-tron, on retrouve une puissance de 315 kW (422 chevaux) en conduite normale et 340 kW (456 chevaux) en mode Launch Control, ce qui satisfera la vaste majorité des acheteurs. D’ailleurs, la A6 e-tron Quattro, le modèle d’entrée de gamme dans notre marché, boucle le 0 à 100 km/h en près de 2 secondes de moins que ses rivales chez BMW et Mercedes.

Conclusion

Les Audi A6 e-tron et S6 e-tron 2025 sont des berlines électrique modernes sur le plan technique, truffées de technologies qui améliorent le confort et l’expérience de conduite, et pourvues de mécaniques très puissantes.

Malheureusement, la S6 n’en fait pas tout à fait assez pour se démarquer. Cela joue en faveur de la A6, qui offre une expérience similaire, à moindre coût. Est-ce une décision réfléchie de la part du constructeur qui préparerait une éventuelle RS6 e-tron? Pour le moment, rien ne l’indique, mais tout est possible…

Les premières livraisons en sol canadien devraient avoir lieu au cours du troisième trimestre de l’année prochaine et trois versions nous seront offertes, à savoir : A6 e-tron Quattro, A6 e-tron Quattro Ultra, et S6 e-tron Quattro.

Les prix et la liste d’équipement de chaque version seront dévoilés dans les mois qui précèdent leur arrivée sur le marché.