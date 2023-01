Audi dévoile le concept électrique Activesphere

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un véhicule concept.

La plateforme PPE sert de base au véhicule haut sur pattes.

Le coupé peut se transformer en pickup capable de transformer des objets comme une paire de vélos électriques par exemple.

Le constructeur Audi a dévoilé le quatrième véhicule concept de sa série « sphere » cette semaine. La plus récente création de la marque aux quatre anneaux, baptisée Activesphere, vend un peu la mèche sur l’objectif derrière ce véhicule : il s’adresse clairement aux gens « actifs ». Et même si Audi est familier avec l’idée, la firme d’Ingolstadt n’a jamais développer de véhicules aux allures aussi robustes.

En fait, la publication britannique Autocar va même plus loin en affirmant que le constructeur pourrait s’intéresser à ce créneau des 4×4 électriques comme les très attendues livrées électriques de la Classe G de Mercedes-Benz et le Defender de Land Rover qui sera éventuellement proposé avec une motorisation électrique.

Qui plus est, Autocar va même jusqu’à spéculer sur la plateforme qui servirait de base pour ce futur véhicule passe-partout. En effet, selon le magazine britannique, l’architecture des futurs véhicules Scout conçus par Volkswagen pourrait se retrouver sous ce futur Audi 4×4. Mais, en attendant, voici ce qui a été dit à propos de ce nouveau concept Audi Activesphere.

À l’instar des autres véhicules « sphere », le concept Activesphere repose sur la plateforme PPE (pour Premium Platform Electric), l’architecture qui sera bientôt utilisée à bord des prochains véhicules chez Audi, mais également du côté de Porsche.

Comme la majorité des nouveaux véhicules électriques de nos jours, le bloc de batteries est intégré sous le plancher entre les essieux du véhicule. Cette batterie, d’une capacité d’environ 100 kWh, alimente la paire de moteurs électriques qui développent une puissance totale de 325 kW (436 chevaux) et un couple de 720 Nm (ou 531 lb-pi) de couple.

Puisqu’il s’agit d’un véhicule concept, la suspension adaptative à air est une formalité pour franchir les obstacles, tandis que la configuration à cinq points d’ancrage aux deux essieux garantit une tenue de route rassurante.

Avec sa garde au sol importante, le concept Activesphere reprend deux idées propres au constructeur d’Ingolstadt : l’Audi Allroad et la carrosserie Sportback. Voilà pourquoi les concepteurs décrivent cette nouvelle combinaison comme : « active Sportback ».

L’Activsphere est avant tout un véhicule capable d’accumuler les kilomètres grâce à sa carrosserie aérodynamique et ses voies élargies, tandis que la suspension se veut un gage de confort. Mais, au-delà de cet habitacle spacieux, Audi a voulu donner au véhicule un côté plus pratique, l’Activsphere qui peut se transformer en petit camion équipé d’une boîte de chargement destinée à accueillir une paire de vélos électriques par exemple. Intégré au toit, le support à skis peut être déployé lorsque l’utilisateur ne peut pas faire appel à sa boîte de chargement.

Cette future plateforme PPE profitera aussi de la technologie de recharge 800 volts, ce qui veut dire qu’en présence d’une borne de recharge appropriée, le concept Activesphere et les futurs modèles électriques de la marque peuvent retrouver une autonomie fort intéressante entre les recharges en quelques minutes. Selon le constructeur, 10 minutes suffisent pour redonner au concept plus de 300 kilomètres de distance possible. En moins de 25 minutes, la batterie de 100 kWh peut passer de 5 à 80 % de sa charge. L’Activesphere possède une autonomie estimée à plus de 600 km et il est permis de croire que les nouveaux VÉ tatoués des quatre anneaux offriront une autonomie semblable.

On verra bien si la réaction du public est favorable devant cette idée de coupé surélevé muni de gros pneus et de capacités hors route indéniables.