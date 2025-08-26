Audi dévoile la troisième génération du Q3 avec motorisation VEHR et mises à jour majeures

Hybride rechargeable avec autonomie électrique de 119 km en vedette dans le nouveau Q3 axé sur la numérisation et la conduite.

Le nouvel Audi Q3 propose une version hybride rechargeable offrant 119 km d’autonomie WLTP et une puissance combinée de 268 ch.

Les nouveaux phares à matrice numérique à DEL améliorent la visibilité et s’intègrent aux fonctions d’assistance à la conduite.

L’habitacle reçoit un système d’infodivertissement Android, un assistant vocal IA et un vitrage acoustique pour un confort accru.

Audi présente la troisième génération de ses Q3 et Q3 Sportback, qui adoptent de nouvelles versions hybrides rechargeables, des technologies numériques améliorées et des systèmes avancés d’aide à la conduite. Ces modèles compacts renouvelés seront mis en vente en Europe dès octobre. Les détails pour l’Amérique du Nord suivront.

Nouvelle dans la gamme, la motorisation hybride rechargeable offre jusqu’à 119 km d’autonomie électrique WLTP. Elle combine un moteur turbo de 1,5 litre et un moteur électrique pour une puissance totale de 268 ch (200 kW) et un couple de 295 lb-pi (400 Nm). Ces versions supportent la recharge rapide en courant continu de 50 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

Parmi les principales améliorations technologiques figurent les nouveaux phares à matrice numérique à DEL, qui optimisent l’éclairage de la route. À l’arrière, jusqu’à 36 segments OLED offrent des signatures animées et un éclairage adaptatif, comme sur le Q5.

À l’intérieur, le Q3 adopte la configuration numérique des modèles Audi plus grands, incluant un écran panoramique incurvé, un écran tactile MMI de 12,8 pouces et un combiné d’instruments de 11,9 pouces. Le système repose sur Android Automotive OS et prend en charge des applications tierces comme YouTube sans nécessiter de connexion à un téléphone. L’assistant virtuel basé sur l’IA fait ses débuts avec un avatar animé affiché à l’écran et sur l’affichage tête haute.

Le système de direction redessiné comporte désormais deux nouvelles commandes au volant pour la sélection des rapports et l’éclairage. Parmi les options figurent un système audio SONOS de 420 watts et un éclairage d’ambiance proposant jusqu’à 30 couleurs.

La praticité du Q3 demeure, avec un volume de coffre de 488 litres pouvant atteindre 1 386 litres pour la version VUS. La banquette arrière est coulissante et inclinable, et la capacité de remorquage est de 2 100 kg en Europe.

Audi propose plusieurs autres motorisations en plus de l’hybride rechargeable. Le moteur TFSI de base, un 1,5 litre, développe 148 ch (110 kW) et intègre une technologie hybride légère. Deux versions du 2,0 litres TFSI sont offertes (201 ch et 261 ch (150 kW et 195 kW)), ainsi qu’un moteur diesel TDI de 2,0 litres. Toutes les motorisations sont jumelées à une boîte S tronic à 7 rapports, avec la transmission intégrale quattro de série sur les blocs essence les plus puissants.

La suspension standard a été redessinée et les clients peuvent opter pour un nouveau système d’amortisseurs adaptatifs à deux valves. Une direction progressive retravaillée améliore encore la dynamique, avec le système Audi Drive Select proposant plusieurs modes, dont un nouveau réglage « Balanced ». La sécurité et l’assistance à la conduite ont également été renforcées.

La production est partagée entre les usines Audi de Győr, en Hongrie, et d’Ingolstadt, en Allemagne. Audi prévoit une forte demande pour ce nouveau modèle, dont plus de deux millions d’unités ont été vendues dans le monde depuis son lancement.