Aston Martin et Lucid s’entendent

Lucid prend possession de 3,7 % des parts d’Aston Martin.

Le petit constructeur américain va partager sa technologie.

L’union des deux joueurs fait du sens.

Le constructeur d’origine britannique Aston Martin vient de conclure une entente de principe avec le petit constructeur américain Lucid Motors. Le créateur de la Lucid Air, avec cet accord, acquiert environ 3,7 % des parts du constructeur britannique, grâce à l’émission de 28,4 millions d’actions, pour une valeur d’environ 232 millions de dollars américains.

Supportés par le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, les deux constructeurs de luxe veulent bien entendu travailler ensemble, notamment pour donner accès à la technologie électrique et ses batteries, Aston Martin qui accuse un certain retard à ce niveau.

En revanche, Aston Martin aurait déjà une nouvelle plateforme conçue pour la technologie électrique. Cette architecture sera sans aucune surprise adaptée aux futurs véhicules de la marque, des exotiques aux VUS, parce que le DBX ne sera pas le seul utilitaire de la marque.

À cet effet, Aston Martin prévoit dévoiler sa gamme d’avenir plus tard cet été, elle qui comprendra un véhicule purement électrique. Quant à l’hypervoiture Valhalla hybride rechargeable, cette option intermédiaire serait désormais attendue quelque part en 2024.

Cette entente entre Aston Martin et Lucid démontre une fois de plus que le virage électrique n’est pas de tout repos pour les petits joueurs de l’industrie automobile. Même si Aston Martin a une riche histoire et fait encore rêver les amateurs de belles carrosseries, les liquidités du constructeur de Gaydon en Angleterre ne sont pas infinies, un commentaire qui s’applique aussi à Lucid qui, malgré sa berline haut de gamme Air, ne s’est pas encore établi comme un constructeur capable de faire face aux défis d’un constructeur automobile à l’aube de l’ère électrique.

Et puis, le simple fait de jumeler la technologie électrique à l’expertise d’Aston Martin pourrait s’avérer bénéfique pour les deux marques. Lucid Motors a déjà prouvé qu’il était capable de concevoir une berline de luxe très bien ficelé et très rapide à l’accélération.