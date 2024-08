L’Annuel de l’Auto 2025: Une édition sous le signe du partenariat

Le monde automobile continue de multiplier les modèles et l’Annuel de l’automobile suit le courant en présentant une édition 2025 de 736 pages.

Un nouveau partenaire de taille : CAA Québec

L’Annuel de l’automobile annonce cette année une association avec le CAA-Québec. Né en 1904, CAA-Québec compte aujourd’hui, 1,2 million de membres à travers la province. Le CAA-Québec va offrir sa grande expérience et son expertise dans des reportages exclusifs pour l’Annuel de l’automobile :

Savoir interpréter la garantie du constructeur

Comprendre le langage du directeur commercial

10 faits méconnus sur les véhicules électriques

L’antirouille, plus que jamais d’actualité

Vous trouverez aussi d’autres reportages exclusifs

1- Le projet de voiture électrique canadienne Arrow ?

L’Association des fabricants de pièces d’automobile (APMA) du Canada a lancé en 2023 le premier véhicule conceptuel original, entièrement construit et sans émission, baptisé « Project Arrow ». Fruit d’un effort entièrement canadien, ce véhicule a été conçu, mis au point et construit grâce aux efforts conjoints de notre secteur de l’approvisionnement automobile de classe mondiale et de nos établissements d’enseignement postsecondaire.

2- Visite en coulisse de Maserati.

Pour les férus d’automobile que nous sommes à L’Annuel de l’automobile, la région d’Émilie-Romagne revêt un intérêt bien particulier. C’est en son cœur, dans le corridor Parme – Modène – Bologne, que l’on retrouve des ateliers de légende y compris la plus récente que fabrique la MC20. Notre reporter Daniel Beaulieu nous y amène.

3- La morphologie féminine dans les tests de collision

Nul ne peut nier que les avancées technologiques ont contribué à rendre nos véhicules plus sécuritaires. Toutefois, les bénéfices varient en fonction des genres. Les hommes sont mieux protégés que les femmes, notamment lors d’un impact arrière à faible gravité. Ce constat, connu depuis les années 60, est toujours d’actualité. Les recherches d’Astrid Linder pour pallier cette inégalité ont mené à la création du premier mannequin de collision basé sur la morphologie féminine moyenne. Développé en collaboration avec Volvo et Toyota, SET 50F jette un regard nouveau sur la pertinence d’actualiser les normes relatives aux évaluations, pour assurer une protection équitable pour tous.

Les classiques

LE PALMARÈS

Les meilleurs véhicules des 27 catégories. En prime, chaque auteurs nous révèlent ses coups de cœurs et ses coups de masse.

Notre nouvelle rubrique ANNIVERSAIRE

Une première cette année dans l’annuel de l’automobile, une rubrique qui fait le tour de tous les anniversaires importants qui seront soulignés en 2025. Un modèle mythique célèbre son cinquentenaire, un événement automobile mémorable ou autre mention historique digne de mention. Vous trouverez tout cela dans nos éphémérides.

LES ESSAIS en sedctions distinctent

Unique à l’Annuel de l’automobile, les « Ouvertures » consacrées aux marques donnent un aperçu de l’industrie automobile canadienne. Vous trouverez ensuite plus de 330 revues automobiles classées en trois sections distinctes. La première se concentre sur les modèles à combustion interne, la deuxième sur les véhicules entièrement électriques sous la responsabilité d’ECOLOAUTO et la troisième prend la forme d’un répertoire sur les véhicules hybrides branchables que vous pourrez consulter.

L’Annuel de l’automobile 2025, plus que jamais la référence INCONTOURNABLE en automobile