Amazon amorce le déploiement canadien de ses fourgonnettes de livraison électriques Rivian à Vancouver

Amazon a lancé ses premières fourgonnettes de livraison électriques au Canada, en déployant 50 véhicules construits par Rivian dans la grande région de Vancouver. Ces nouveaux véhicules électriques de livraison (EDV) opèrent à partir du centre de distribution DYV1 d’Amazon à Delta, en Colombie-Britannique, et ont été intégrés aux itinéraires locaux par deux partenaires régionaux du service de livraison d’Amazon.

Ce déploiement fait partie des efforts d’Amazon pour décarboner ses activités de livraison. L’entreprise, cofondatrice de The Climate Pledge, vise à atteindre la carboneutralité dans l’ensemble de ses opérations d’ici 2040. Amazon prévoit mettre en service 100 000 véhicules de livraison électriques Rivian dans le monde d’ici 2030. À ce jour, plus de 35 000 véhicules électriques circulent déjà dans son réseau mondial, ayant livré plus de 1,5 milliard de colis.

Les fourgonnettes sur mesure conçues par Rivian comprennent un ensemble de caractéristiques axées sur la sécurité et l’efficacité, notamment une visibilité à 360 degrés, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection par capteurs et le freinage d’urgence automatique. Ces véhicules sont également intégrés au système de gestion logistique d’Amazon, offrant aux conducteurs un accès direct à la navigation, aux itinéraires et à la gestion des colis depuis le véhicule. L’expérience de conduite est améliorée grâce à des éléments tels que les sièges ventilés, le verrouillage et le déverrouillage automatiques, ainsi qu’une cloison motorisée qui s’ouvre automatiquement aux points de livraison.

Le déploiement local est actuellement limité à la région de Vancouver, où les fourgonnettes sont exploitées par le réseau logistique interne d’Amazon. L’entreprise a indiqué que des lancements similaires sont prévus dans d’autres provinces. Plus tôt cette année, Amazon a fermé ses installations de livraison basées au Québec, préférant s’appuyer sur des entreprises locales tierces pour assurer ses services dans la province.