Hertz vend maintenant des véhicules usagés sur Amazon aux États-Unis

La société de location s’est associée à Amazon Autos pour vendre des véhicules d’occasion dans quatre grandes villes américaines.

L’objectif est d’étendre ce service à l’ensemble des 45 points de vente de Hertz à travers le pays.

Les voitures électriques devraient représenter une part importante des véhicules proposés à la vente.

Le géant de la location de voitures Hertz a annoncé un partenariat avec Amazon qui permettra à ses clients d’acheter ses voitures d’occasion en ligne.

En plus de son réseau traditionnel de vente de voitures dans des concessionnaires physiques, Hertz proposera d’anciennes voitures de location sur Amazon Autos, une plateforme en ligne lancée l’année dernière aux États-Unis.

Initialement destinée aux véhicules neufs (toujours exclusif à Hyundai), cette plateforme s’est élargie pour inclure des véhicules d’occasion et certifiés provenant de concessionnaires sélectionnés dans plus de 130 villes américaines.

Dans un premier temps, les voitures de location Hertz d’occasion seront disponibles à l’achat sur Amazon Autos dans un rayon de 75 miles (120 kilomètres) autour de Dallas, Houston, Los Angeles et Seattle, mais il est déjà prévu d’étendre le programme à l’ensemble du réseau de 45 sites de la division commerciale de l’entreprise à l’échelle nationale.

Si tous les types de véhicules utilisés par la société de location sont mis en vente sur Amazon Autos, les voitures électriques devraient représenter une part importante de l’ensemble du stock.

En effet, Hertz est revenu sur son projet d’exploiter une flotte de dizaines de milliers de véhicules électriques en raison du manque d’intérêt des clients.

L’année dernière, l’entreprise a vendu 30 000 véhicules électriques, principalement des Chevrolet Bolt, des Tesla Model 3 et des Polestar 2, afin de les remplacer par des modèles à essence plus populaires.

Hertz espère réduire ses coûts d’exploitation et augmenter ses marges bénéficiaires en vendant ses voitures d’occasion sur Amazon après avoir perdu 2,9 milliards de dollars américains en 2024.

Ce projet semble bien parti, puisque Reuters rapporte que les actions de Hertz ont grimpé de 7 % dans les heures qui ont suivi l’annonce de son partenariat avec Amazon mercredi, alors que d’autres groupes de location ou de vente de voitures ont perdu de la valeur au cours de la même période.

Un rapide coup d’œil à la page web Amazon Autos montre que 162 véhicules sont disponibles pour un ramassage gratuit chez Hertz Auto Sales à Seattle, dont de nombreux modèles tels que le Ford Edge, le Chevrolet Equinox, le GMC Terrain, le Volvo XC40, la Volkswagen Jetta, la Toyota Corolla et la Nissan Sentra.

À Los Angeles, quatre agences Hertz Car Sales proposent au total 319 véhicules, pour la plupart similaires à ceux de Seattle, à l’exception d’une proportion plus importante de Ford Mustang décapotables.

Il est intéressant de noter qu’aucun véhicule électrique ne figure actuellement dans le catalogue Hertz sur Amazon Autos, mais cela devrait changer à mesure que le programme prendra de l’ampleur au cours des semaines et des mois à venir.

Source : Reuters