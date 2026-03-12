Alpine pourrait arriver en Amérique du Nord avec la prochaine sportive A110 plutôt qu’avec des multisegments

Le constructeur français de voitures de sport soutenu par Renault prévoyait initialement de se lancer en Amérique du Nord avec de plus grands VUS électriques.

Désormais, l’entreprise envisage d’entrer sur le marché avec la prochaine génération de l’A110, dotée d’une motorisation soit électrique, soit à essence.

Cette future voiture de sport sera disponible en configurations biplace et 2+2.

Le constructeur français de voitures de sport Alpine revoit sa stratégie pour son entrée prévue sur le marché nord-américain, qui était programmée pour 2028.

En effet, alors que la société soutenue par Renault avait initialement l’intention de se lancer aux États-Unis et au Canada avec deux multisegments électriques plus imposants, qui auraient apparemment été fabriqués en Corée du Sud, elle envisage désormais que la prochaine génération de sa sportive A110 mène l’offensive à la place.

Aucune décision finale n’a encore été prise, mais la future A110 subit actuellement des tests de collision américains en prévision de ses débuts européens prévus pour 2027.

C’est une étape importante vers un éventuel lancement en Amérique du Nord, car la génération actuelle de la voiture de sport ne répond pas aux normes de collision nord-américaines, ce qui explique en partie pourquoi elle n’y a jamais été vendue.

Ce changement de cap serait dû à l’imposition de tarifs douaniers par l’administration Trump et à la réduction des incitatifs pour les véhicules électriques, ce qui a entraîné une baisse significative des ventes de ce type de motorisation.

Pour cette raison, la future A110, qui devait être exclusivement électrique, a été adaptée pour proposer une option de moteur à essence.

Selon le patron de la marque, le marché des voitures de sport compactes comme l’A110 peut soutenir environ 350 000 ventes mondiales, dont la moitié rien qu’aux États-Unis, ce qui en fait une opportunité de croissance évidente pour Alpine.

Alors que l’actuelle A110 n’est proposée qu’en version biplace à essence, la prochaine génération sera proposée en configurations biplace et 2+2, chacune déclinée en carrosseries coupé et cabriolet. Les variantes à quatre passagers pourraient ressusciter le nom A310.

Toutes seront construites sur la plateforme Alpine Performance Platform, qui serait nouvelle à 95 % malgré une construction similaire à l’architecture du modèle actuel.

Comme la version électrique a été développée en premier, elle a reçu la plus grande attention de la part de l’équipe d’ingénierie du constructeur.

Leur objectif pour cette variante était de concevoir une voiture de sport électrique à la fois légère et performante sur circuit. En incluant la batterie, la future A110 électrique pèserait seulement 1 500 kg (3 307 lb) et disposerait d’une autonomie suffisante pour effectuer trois tours complets du Nürburgring à pleine vitesse.

Sur route, cela se traduirait par 550 km d’autonomie pour la biplace et 600 km pour les modèles 2+2, qui disposeront d’une batterie « skateboard » plus grande. Les biplaces utiliseront plutôt une batterie répartie à 40/60 pour une meilleure distribution du poids. Ces estimations d’autonomie sont probablement basées sur le cycle WLTP, ce qui signifie que l’on peut s’attendre à environ 470 à 515 km d’autonomie pour les modèles proposés en Amérique du Nord.

Nous n’avons pas plus de détails sur le modèle à essence pour le moment.

Bien entendu, même si Alpine prépare sa prochaine voiture de sport pour un lancement nord-américain dans les années à venir, elle doit encore déterminer comment les distribuer sur le continent, où elle ne dispose pas de réseau de vente et de service existant.

Bien sûr, le constructeur français pourrait utiliser les concessionnaires Nissan grâce à ses liens avec l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, mais cela semble peu probable pour de nombreuses raisons, notamment les relations tendues entre Renault et Nissan.

Au lieu de cela, Alpine serait en pourparlers avec AutoNation pour établir son propre réseau de vente au détail aux États-Unis.

Fait intéressant, les deux plus grands VUS électriques qui étaient prévus pour le marché nord-américain ne figuraient pas dans la dernière feuille de route des produits de Renault présentée il y a deux jours, ce qui suggère fortement qu’ils ont été abandonnés.

À l’heure actuelle, le petit constructeur propose trois modèles à la vente en Europe : l’actuelle sportive A110, l’A290, une version sportive de la Renault 5 électrique et l’A390, un petit VUS électrique lancé l’année dernière.

Source : Automotive News