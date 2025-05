Alpine dévoile l’A390, son premier multisegment électrique

La venue de l’Alpine A390 chez nous pourrait être retardée.

Alpine vise surtout les conducteurs qui recherchent la performance avant tout.

Dévoilé l’an dernier, le concept Alpine A390_β vient d’être transformé en véhicule de production. Son intégration à la gamme n’a rien de surprenant compte tenu de la popularité sans cesse grandissante des véhicules à vocation utilitaire. D’ailleurs, le nouveau venu prend naissance à partir d’une plateforme dédiée à la propulsion électrique, soit celle qui sert de squelette pour le Nissan Ariya notamment.

Le VUS coupé entièrement électrique d’Alpine entend faire la vie dure aux Porsche Macan EV, Tesla Model Y, BMW iX et autres multisegments de luxe axés sur la performance. Au moment d’écrire ces lignes, Alpine propose deux versions du véhicule : GT et GTS, les deux écussons qui reçoivent respectivement des jantes de 20 et de 21 pouces.

S’il est vrai que l’A390 partage sa plateforme avec l’utilitaire électrique de Nissan, il y a toutefois une nuance à apporter : les ingénieurs ont fortement retravaillé le châssis du VUS avec des composants spécifiques et un logiciel de pilotage dédié. Et ce n’est pas tout, car l’A390 profite d’un trio de moteurs électriques, et ce, à bord des deux variantes. Le modèle GT a droit à une puissance de 396 chevaux et un couple optimal de 479 lb-pi, tandis que le GTS passe à 463 chevaux et 596 lb-pi. Automatiquement livré avec un rouage intégral, le VUS a même un système vectorielle de couple pour offrir une tenue de route très efficace.

Et pour appuyer l’ambition de la marque, le 0-100 km/h est abattu en seulement 3,9 secondes et la vitesse de pointe est de 220 km/h dans le cas de l’A390 GTS. Les deux variantes sont équipées d’une batterie d’une capacité de 89 kWh et offre à ses occupants une autonomie estimée entre 520 et 555 km selon la méthode de calcul WLTP. On peut donc croire que si le véhicule s’amène définitivement en Amérique du Nord, cette distance serait inférieure, les standards nord-américains étant plus sévères.

À bord, l’ambiance futuriste du concept laisse place à un intérieur plus conventionnel, mais toujours soigné. La planche de bord, dérivée de celle de la Renault Megane E-Tech, intègre un combiné numérique de 12,3 pouces et un écran central de 12 pouces. Alpine a toutefois changé le volant, en plus d’inclure une console centrale repensée et des matériaux plus huppés.

Reste maintenant à voir si la guerre commerciale qui sévit en ce moment entre les États-Unis et le reste de la planète aura des effets sur la commercialisation de ce modèle en Amérique du Nord. Rappelons que la division sportive du groupe Renault avait l’intention de s’installer sur ce continent en 2027, mais la menace des tarifs douaniers sur tous les produits assemblés à l’extérieur du territoire américain mine le projet en ce moment.