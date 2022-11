Alfa Romeo Tonale 2023 : la version PHEV sera la seule offerte

Seule la version hybride rechargeable du nouveau Alfa Romeo Tonale 2023 sera offerte

Cette version PHEV offrira environ 48 kilomètres d’autonomie selon les premières informations

Le Tonale PHEV offrira 275 chevaux

L’électrification s’accélère du côté d’Alfa Romeo, si on se fie à ce que le chef de la direction de la marque, Jean-Philippe Imparato. En effet, le principal intéressé a déclaré à l’occasion du lancement du nouveau Tonale 2023 plus tôt cette semaine que la division américaine allait s’en tenir à une seule version du multisegment de format sous-compacte, soit le modèle à moteur hybride rechargeable.

C’est donc de dire que la version équipée du moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres ne sera pas offerte en sol américain et il est permis de croire que ce sera le même scénario pour le marché canadien. Rappelons que cette livrée développait une puissance de 256 chevaux en plus de jumeler une boîte de vitesses automatique à neuf rapports à un rouage intégral d’office.

Un moteur PHEV de 275 chevaux avec 48 kilomètres d’autonomie

L’unique version disponible sera donc le Alfa Romeo Tonale 2023 PHEV qui, heureusement, sort de l’usine avec une mécanique de 275 chevaux, grâce au travail combiné du petit 4-cylindres de 1,3-litre de cylindrée d’une puissance de 177 chevaux et d’un deuxième moteur, électrique celui-là, d’une puissance de 122 chevaux. Dans ce cas-ci, la boîte de vitesses retenue est une unité automatique à six rapports

En revanche, le cousin non identique du Tonale, le Dodge Hornet, sera quant à lui offert dans les deux configurations planifiées au départ, soit la version à moteur turbocompressé sans électrification et l’autre, hybride rechargeable, et plus performante que la version de base, en plus d’offrir une autonomie en mode électrique estimée à plus de 48 km.

Cette décision est en lien avec les restrictions de plus en plus strictes dans certains états des États-Unis et avec les années, ces normes ne vont qu’augmenter, forçant les constructeurs à offrir une gamme de plus en plus électrifiée.

L’ennui avec cette décision de s’en tenir uniquement à la livrée PHEV, c’est que le constructeur italien prévoit recevoir environ 35 000 batteries de son fournisseur chinois CATL, selon ce qu’a découvert la publication Automotive News Europe.

L’ajout du Tonale à la gamme nord-américaine sera suivi d’une refonte partielle des deux autres modèles de la marque, la berline Giulia et l’utilitaire compacte Stelvio. Les livraisons des premiers Tonale devraient en principe débuter dans les premiers mois de 2023.