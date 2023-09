Alfa Romeo prévoit de lancer un roadster électrique d’ici 2027

Alfa Romeo envisagerait de lancer un roadster électrique pour succéder à la 4C, avec une sortie provisoirement prévue pour 2027.

Alfa Romeo a cessé la production de la 4C en 2019, la variante Coupé ayant pris sa révérence en 2018.

La stratégie d’électrification de l’entreprise prévoit le lancement d’un VUS électrique en 2024, ainsi que des remplacements pour la berline Giulia et le VUS Stelvio.

Le directeur de produits d’Alfa Romeo évoque l’idée de ressusciter le nom emblématique Spider pour le futur roadster électrique.

La transition stratégique d’Alfa Romeo vers l’électrification s’accélère avec des projets d’introduire un roadster électrique en tant que successeur de leur modèle 4C discontinué. La 4C, lancée en 2013 et complétée par une version Spider en 2015, a vu sa production s’arrêter mondialement en 2019. Cependant, Alfa Romeo redéfinit aujourd’hui sa marque, visant à battre des records de ventes à la mi-décennie et à revitaliser sa gamme de véhicules.

La récente annonce de la supercar 33 Stradale par l’entreprise témoigne de cette nouvelle orientation. Ce modèle a marqué la première incursion d’Alfa Romeo dans les motorisations électriques. Des plans sont sinon en cours pour lancer un petit VUS électrique d’ici 2024. Ce dernier sera suivi de versions électriques de la berline Giulia et du VUS Stelvio. De plus, des rumeurs circulent sur des modèles de berlines et de VUS plus grands ciblant les marchés chinois et américains, en plus du successeur électrique du 4C.

Lors du lancement de la 33 Stradale, le directeur produit d’Alfa Romeo, Daniel Guzzafame, a partagé des informations sur le potentiel roadster électrique. Il a été suggéré que ce nouveau véhicule pourrait faire revivre le nom tant apprécié de Spider, profondément ancré dans l’histoire de la marque. Guzzafame a souligné l’importance de préserver l’héritage de la marque, évoquant la possibilité du retour du Spider.

Bien que beaucoup spéculent que le nouveau modèle pourrait porter l’insigne « 4E », en référence à sa motorisation respectueuse de l’environnement, Alfa Romeo n’a pas encore donné de confirmation officielle. La nomenclature, a noté Guzzafame, est souvent décidée vers la fin de la phase de développement pour maintenir la confidentialité.

S’adressant en lien avec la viabilité commerciale d’un tel véhicule spécialisé, Guzzafame a exprimé sa confiance quant à la position actuelle d’Alfa Romeo. Il a souligné la connexion intrinsèque entre le Spider et Alfa Romeo, mettant en avant l’engagement de l’entreprise envers l’authenticité et la durabilité à long terme. Quant à la technologie, on s’attend à ce que le roadster électrique utilise la plateforme STLA Medium de Stellantis, qui va de pair avec des modèles comme la Peugeot e-3008. La sortie de ce véhicule n’est pas prévue avant 2027.