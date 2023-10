Alfa Romeo lance les éditions Carbon Quadrifoglio 2024 de la Giulia et du Stelvio

Alfa Romeo annonce la sortie limitée des éditions Carbon Quadrifoglio 2024 de la Giulia et du Stelvio, conçues exclusivement pour l’Amérique du Nord avec des caractéristiques améliorées et des performances prometteuses.

L’extérieur présente des détails en fibre de carbone, des étriers dorés, et des options de peinture exclusives : Noir Vulcano ou Rouge Etna.

L’intérieur met de l’avant des sièges sport en cuir rouge, des garnitures en fibre de carbone, et des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite.

Limité à 130 unités au total, la Giulia débute au prix de 102 245 $ et le Stelvio à 110 445 $.

Alfa Romeo a dévoilé ses nouvelles éditions limitées Carbon Quadrifoglio 2024 de la Giulia et du Stelvio, commercialisées exclusivement pour l’Amérique du Nord. Avec seulement 130 unités au total, ces éditions promettent aux passionnés d’Alfa une expérience de conduite supérieure, caractérisée par son style sportif italien et ses performances notables.

À l’extérieur, ces éditions se distinguent par leur grille en V en fibre de carbone, leurs coques de rétroviseurs et leurs choix de peinture exclusifs : le Noir Vulcano ou le vibrant Rouge Etna. Parmi les autres caractéristiques distinctives, citons les étriers dorés, les badges noirs et les designs de jantes exclusifs : 19 pouces pour la Giulia et 21 pouces pour le Stelvio. Des bas de caisse en fibre de carbone, des façades uniques et un toit en fibre de carbone apparent en option pour la Giulia renforcent encore leur allure agressive.

À l’intérieur, les deux modèles proposent le luxe et le sport. Ils sont équipés de sièges sport exclusifs en cuir rouge, une nouveauté pour les modèles Quadrifoglio habituellement dotés de sièges noirs. Des garnitures en fibre de carbone ornent le tableau de bord, les portes et la console centrale, conférant aux habitacles une touche haut de gamme. De plus, les deux modèles sont dotés d’un système audio premium Harman Kardon et du groupe Active Assist Plus Driver. Cette suite offre des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite, comme l’assistance au maintien de la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et une assistance intelligente à la vitesse, entre autres.

Sous le capot, ces éditions abritent le puissant moteur V-6 bi-turbo de 2,9 litres, développant 505 chevaux. Ce moteur est couplé à une transmission automatique à huit rapports. Qui plus est, le Stelvio intègre le système Q4 AWD d’Alfa Romeo, le tout permettant une vitesse maximale de 283 km/h, tandis que la Giulia peut atteindre jusqu’à 307 km/h.

En termes de dynamique de conduite et de technologie, les éditions Carbon bénéficient également de la suspension adaptative Alfa de série, une technologie qui améliore la tenue de route tout en garantissant un confort de conduite.

Les éditions Carbon Quadrifoglio 2024 de la Giulia et du Stelvio, exclusives à l’Amérique du Nord, seront bientôt disponibles dans les studios Alfa Romeo du continent. Avec des prix fixés à 102 245 $ pour la Giulia et 110 445 $ pour le Stelvio, les passionnés peuvent visiter le site web d’Alfa Romeo ou contacter leurs concessionnaires locaux pour plus de détails sur la gamme premium 2024.