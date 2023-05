La consommation moyenne de l’Alfa Romeo Tonale est maintenant connue

Le Tonale sera exclusivement hybride rechargeable.

Son autonomie électrique est de 53 km au Canada.

Les premiers exemplaires arrivent bientôt dans les concessions.

C’est un euphémisme d’affirmer que le nouveau multisegment de poche d’Alfa Romeo est crucial pour la survie de la marque en Amérique du Nord. Le nouveau Tonale va venir épauler le Stelvio qui traîne la division italienne à bout de bras depuis quelques années de ce côté-ci de l’Atlantique.

L’un des aspects qui devra être au rendez-vous avec ce nouveau multisegment sous-compact, c’est sa consommation de carburant, notamment parce qu’il sera uniquement offert avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable chez nous, le constructeur qui a décidé il y a quelques mois d’abandonner l’idée d’offrir le moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée.

Or, il semble que le nouveau venu saura plaire cette clientèle sensible à la performance de son véhicule à la pompe, puisque l’EPA (Environmental Protection Agency) américaine vient de publier ses chiffres de consommation officiels et le Tonale a fait mieux que les estimations préliminaires du constructeur.

En effet, selon l’EPA, l’Alfa Romeo Tonale sera capable d’enregistrer une moyenne de consommation de 77 MPGe, contre 75 MPGe estimés par Alfa Romeo. L’autonomie serait quant à elle de 360 milles (ou 579 km). Au préalable, le constructeur avait prévu une autonomie de 320 milles et une distance de 30 milles en mode purement électrique pour un total de 350.

Au Canada, RnC (Ressources naturelles Canada) a également publié ses cotes de consommation officielles pour le Tonale, le multisegment urbain qui serait capable, selon les dires du ministère fédéral, d’enregistrer une moyenne de 3.1 L e /100 km, avec une distance possible de 573 km, un résultat similaire à celui obtenu du côté américain. L’autonomie électrique serait quant à elle de 53 km.

Rappelons que le petit véhicule profitera d’une motorisation 4-cylindres turbo de 1,3-litre de cylindrée, accouplé à un moteur électrique entraînant les roues du deuxième essieu, avec une batterie au lithium-ion d’une capacité de 15,5 kWh. Le groupe motopropulseur livre une puissance de 285 chevaux et un couple de 347 lb-pi.