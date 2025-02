Acura envisage un retour de l’hybride puisque les projets de VE sont confrontés à des vents contraires

La marque haut de gamme de Honda se montre ouverte aux hybrides alors que l’adoption des VE ralentit.

Acura ajuste son objectif de ventes de VE pour 2030, en envisageant des modèles hybrides. Honda investit 300 millions de $ dans le hub américain pour les modèles EV, hybrides et à moteur à combustion interne. Un analyste prévoit de nouveaux modèles hybrides Acura, en s’appuyant sur les tendances du marché.



Acura a assoupli son calendrier de transition vers une gamme entièrement électrique et envisage désormais des modèles hybrides pour combler le fossé. La marque visait initialement à ce que 60 % de ses ventes proviennent de véhicules électriques d’ici à 2030, mais elle a fait preuve d’une plus grande souplesse, car la croissance du marché des véhicules électriques n’est pas au rendez-vous.

Mike Langel, vice-président adjoint des ventes nationales d’Acura, a déclaré que l’entreprise restait attachée à un avenir électrique, mais qu’elle ajustait son approche. « Notre plan à long terme est de vendre des véhicules entièrement électriques, mais nous sommes très flexibles sur la forme que prendra cette voie », a déclaré M. Langel.

Honda, la société mère d’Acura, a récemment investi 300 millions de $ dans un centre de production de véhicules électriques dans l’Ohio. Ce centre produira des véhicules à combustion interne, hybrides et électriques.

Sam Fiorani, analyste chez AutoForecast Solutions, pense que de nouvelles Acura hybrides sont imminentes. « Une Acura hybride est absolument à venir », a déclaré Fiorani à Auto News, citant la lenteur de la demande du marché pour les VE. Il a également suggéré que Honda pourrait revoir sa stratégie en matière de groupes motopropulseurs, en conservant des modèles comme le RDX dans la gamme aux côtés de nouveaux véhicules électriques.

Acura a déjà produit des modèles hybrides, notamment le MDX, le RLX et la voiture de sport NSX. Bien que ces hybrides ne soient plus en production, Honda propose actuellement des versions hybrides de l’Accord, du CR-V et de la Civic. La prochaine Prelude sera uniquement hybride.

Acura reste engagée dans les modèles électriques, avec le multisegment électrique ZDX construit sur la plateforme Ultium de GM déjà en vente. La marque prévoit également de lancer un multisegment électrique compact sous le nom connu de RSX dans le courant de l’année. Acura a récemment présenté le multisegment ADX équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre.