La SuperVan 4 de Ford va participer au Pikes Peak 2023

La SuperVan 4 de Ford Performance livre près de 2 000 chevaux.

Il y a quatre moteurs électriques à bord du fourgon électrique.

C’est Romain Dumas qui va piloter le véhicle à la course tenue au Colorado.

Pour la 101e édition de la célèbre course d’ascension Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) au Colorado qui se tiendra le 25 juin plus tard cette année, le constructeur Ford va notamment inscrire… un fourgon commercial, un Ford Transit pour être plus précis. Il ne s’agit pas de n’importe quel fourgon, mais bien de la quatrième version de la série SuperVan.

Ford Performance a dévoilé la SuperVan 4 l’an dernier, mais il faut rappeler que cette quatrième version du super fourgon a troqué son groupe motopropulseur thermique pour un arrangement purement électrique, à l’instar de l’autre bolide électrique de très haute performance, le concept Ford Mustang Mach-E 1400 présenté en 2020.

Ford rappelle aussi que le tout premier véhicule de la marque à avoir escalader les 156 virages et 4 725 pieds de dénivelé était une Ford Model T, et ce, en 1916. C’est un autre habitué de la course annuelle qui sera chargé de piloter le fourgon SuperVan 4, l’as du volant Romain Dumas qui n’en est pas à sa première édition de la course en altitude. En effet, le principal intéressé a remporté l’épreuve à quelques reprises en plus d’être le détenteur du meilleur temps de la discipline, au volant du prototype

ID.R de Volkswagen.

Cette fois, le pilote français, qui a aussi remporté les 24 Heures du Mans à trois reprises, aura la tâche de conduire ce fourgon doté d’un aérodynamisme très poussé pour un véhicule commercial. La puissance de 1 973 chevaux est quant à elle extirpée de quatre moteurs électriques et une batterie refroidie à l’eau d’une capacité de 50 kWh.

Étant donné que l’ascension ne dure que quelques minutes, les concepteurs du fourgon spécial n’ont pas eu besoin d’installer une très grosse batterie comme c’est le cas à bord du F-150 Lightning. En revanche, la folle cadence imposée par ce type d’épreuve risque de vider la batterie très rapidement.

« Le Pikes Peak International Hill Climb est la prochaine étape parfaite pour Ford Performance et l’endroit idéal pour SuperVan 4, car tous deux ont une longue histoire qui enflamme l’imagination des amateurs de course du monde entier », a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports. « Les deux ont évolué au fil du temps, et il est temps de prendre notre technologie de véhicule électrique et de la mettre à l’épreuve sur la montagne contre certains des véhicules de performance les plus impressionnants du monde. »

Plus de détail seront divulgués au fil des prochains mois, à l’approche de l’épreuve qui se tient vers la fin du mois de juin depuis fort longtemps. Ah oui, et à moins d’un bris mécanique, cet exploit mettant en vedette le fourgon le plus rapide de l’histoire de Ford devrait en principe devenir le temps de référence pour un fourgon commercial à la célèbre épreuve.