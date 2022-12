Polestar offre 68 chevaux et 15 lb-pi pour moins de 2 000 $

Il s’agit d’une simple mise à jour à distance.

Le 0-100 km/h est réalisé en 4,42 secondes.

Les réels gains se ressentent sur l’autoroute lors des reprises et les dépassements.

Les clients de la marque Polestar ont reçu leur premier cadeau de Noël cette semaine, ce dernier qui prend la forme d’une mise à jour à distance qui ajoute une dose de performance à la Polestar 2 à deux moteurs. En effet, le petit constructeur électrique vient de rendre disponible une mise à jour qui bonifie les performances de cette version de la berline compacte.

Pour 1 595 $ (en dollars canadiens), le consommateur reçoit 68 chevaux et 15 lb-pi de couple additionnels, et ce, sans même devoir se rendre à l’un des points de service de la marque. C’est la beauté des mises à jour à distance!

Grâce à ce léger ajustement au niveau mécanique, la Polestar 2 voit sa puissance atteindre le cap des 476 chevaux et son couple maximal, 502 lb-pi. Le gain sous le pied droit se reflète aussi dans les temps d’accélération « mis à jour ». Le 0-100 km/h a été abaissé à 4,42 secondes, quoique le réel gain se situe dans les reprises de la voiture selon le constructeur. Entre 70 et 130 km/h, l’accélération est « rapide et régulière à mi-régime » selon les dires de Polestar. Entre 80 et 120 km/h, l’accélération nécessite seulement 2,2 secondes, soit un demi-seconde de moins que le temps requis par une Polestar 2 à double moteur « avant la mise à jour ».

Précisons tout de même qu’il était déjà possible d’atteindre ces chiffres de puissance et de couple auparavant, mais pour y arriver, il fallait cocher l’option Groupe Performance (6 750 $) qui, rappelons-le, ajoute aussi des jantes en alliage de 20 pouces, des freins plus mordants gracieuseté de Brembo, des ceintures de sécurité dorées et des amortisseurs Ӧhlins avec 22 réglages différents.

Notre premier essai de la Polestar 2 Single Motor.

Cette nouvelle mise à jour se penche uniquement sur la performance des deux moteurs électriques.

« Cette mise à niveau souligne la façon dont les technologies connectées peuvent transformer la relation qu’un constructeur automobile entretient avec ses clients. […] L’expérience de conduite de Polestar 2 est quelque chose dont nous sommes vraiment fiers. C’est déjà une voiture tellement amusante à conduire, mais avec cette mise à niveau, nous pouvons offrir encore plus à nos clients qui pourraient être à la recherche d’un peu plus d’excitation. », a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

Il sera intéressant de voir si cette mise à jour sera populaire auprès de la clientèle de Polestar. Pour moins de 2 000 $, il s’agit d’un tarif raisonnable pour gagner en puissance, quoique le Groupe Performance est plus pertinent, notamment par les amortisseurs et les freins surdimensionnés.