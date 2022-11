Cette esquisse d’une Polestar 2 familiale vous fera renoncer à votre commande de VUS électrique.

Les familiales pourraient-elles faire un retour en force avec l’avènement des VE ?

Quelques constructeurs automobiles ont évoqué des VE de type break déjà.

Volvo et Polestar, toutes deux sous l’égide de Geely, devraient sérieusement envisager de s’inspirer du passé du constructeur suédois en matière de design. Volvo a déclaré qu’il y aura plus de VUS à l’avenir, au détriment des breaks nous le supposons, mais cela pourrait être l’occasion pour Polestar de prendre les devants et de créer une nouvelle vieille mode.

Polestar a déjà montré que son approche du design, bien qu’inspirée par Volvo, est assez unique. Le Polestar 2 est un croisement entre un multisegment et une berline, alors pourquoi ne pas passer au niveau supérieur et en faire une « multifamiliale » également ? La Polestar 3 satisfera les acheteurs de VUS, donc c’est couvert.

Et pour ce qui est de l’inspiration, ce rendu préparé par SRK Designs pourrait et devrait servir de ligne directrice. Tout ce qui va jusqu’au pilier en « C » est essentiellement une berline Polestar 2 standard grâce aux quartiers arrière verticaux du CUV. À partir de là, le rendu suggère simplement de prolonger la ligne de toit de 60 ou 70 cm et de la fusionner avec la partie verticale du couvercle du coffre de la berline avec un morceau de verre.

Nous savons que la transformation de la Polestar 2 en « wagon » nécessitera beaucoup plus de travail que cela, mais nous sommes convaincus que cela en vaudrait la peine. Comme la fameuse citation erronée du film « Field of Dreams » de 1989 : « Si vous le construisez, il viendra ». Nous pensons que si Polestar construit une 2 familiale, les acheteurs viendront.