Vous avez un budget oscillant entre 15 000 et 20 000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion. Plusieurs options s’offrent à vous. Ainsi, vous pourriez économiser plusieurs dizaines de milliers de dollars comparativement à un véhicule électrique neuf. Voici donc 5 véhicules électriques d’occasion à moins de 20 000 $.

Chevrolet Bolt EV d’occasion à moins de 18 000 $

Populaire voiture à hayon, la Chevrolet Bolt EV peut être dégotée dans le secteur d’occasion à moins de 20 000 $. Elle peut représenter une excellente alternative pour les consommateurs dont le budget n’est pas illimité et qui sont impatients de voir le modèle de nouvelle génération. Avec une somme avoisinant les 18 000 $, on peut mettre la main sur une Chevrolet Bolt EV d’occasion d’environ 100 000 kilomètres entre 2018 et 2020.

Hyundai Kona électrique usagé à moins de 20 000 $

Si vous êtes à la recherche d’un petit VUS électrique usagé, sans doute auriez-vous intérêt à considérer le Hyundai Kona électrique. Avec un budget d’environ 20 000 $, vous pouvez trouver un Hyundai Kona électrique entre 2019 et 2021 dont le kilométrage varie entre 75 000 et 135 000 kilomètres.

Au passage, soulignons qu’il est aussi possible de choisir une Hyundai Ioniq 100% électrique d’occasion si le Kona électrique ne vous plaît pas.

Nissan Leaf usagé à moins de 15 000 $

Figurant parmi les pionnières dans l’univers des voitures électriques sur le marché automobile canadien, la Nissan Leaf se passe de présentation. Elle est l’une des voitures électriques les plus abordables dans le secteur de l’occasion. Les acheteurs québécois peuvent, par exemple, dénicher une Nissan Leaf 2018 d’occasion de 85 000 kilomètres environ pour une somme inférieure à 15 000 $.

Mazda MX-30 d’occasion sous la barre des 20 000 $

Seul véhicule 100% électrique commercialisé par Mazda au pays, le Mazda MX-30 n’est plus disponible dans le neuf. Ainsi, si vous tenez mordicus à acquérir ce modèle, il faut vous tourner vers le marché de l’occasion. Avec un budget de 20 000 $, on peut sélectionner, à titre d’exemple, un Mazda MX-30 2023 d’à peine 20 000 kilomètres.

Tesla Model 3 usagée pour moins de 20 000 $

Enfin, toujours avec un budget hypothétique qui ne dépasse pas les 20 000 $, il est envisageable de trouver une Tesla Model 3 2019 ou 2020. Il faut s’attendre à un véhicule ayant parcouru environ 150 000 kilomètres.

Il est possible qu’aucun de ces cinq véhicules électriques d’occasion ne réponde à vos besoins. Avec un budget inférieur à 20 000 $, vous pourriez aussi envisager l’achat d’une Volkswagen E-Golf, d’une Kia Soul EV ou d’une Smart fortwo.

La liste non exhaustive a été dressée le 29 janvier 2024 à partir des annonces de voitures à vendre publiées sur Internet.