La prochaine Chevrolet Bolt vise un prix de 20 000 $ avec crédit d’impôt aux ÉU

Le démarrage de la Chevrolet Bolt EUV est prévu pour 2026, à partir d’environ 20 000 dollars après incitations fiscales fédérales.

Le modèle BEV abordable de GM offre une autonomie de 275 miles avec des technologies et des dispositifs de sécurité actualisés.

La demande de BEV à bas prix augmente, la génération Z se montrant très intéressée par la propriété électrique.

La Chevrolet Bolt EUV 2026 de General Motors, dont le lancement est prévu en 2025, devrait avoir un prix de départ d’environ 20 000 $, y compris un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $. Avec un prix de base qui devrait être inférieur à 28 000 $ (30 000 $ au Canada), le modèle remanié témoigne de la volonté de GM de proposer des véhicules électriques (VE) abordables.

Les VE à prix abordable répondent à une demande essentielle de la génération Z et des millénariaux, qui sont les groupes démographiques les plus intéressés par l’adoption des VE. La génération Z est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en ce qui concerne les VE, 69 % d’entre eux exprimant leur intérêt, tandis que 72 % des millénariaux considèrent que les VE font partie intégrante de l’avenir de la possession d’une voiture. Les jeunes acheteurs étant confrontés à des obstacles financiers, le nombre limité de modèles à moins de 25 000 $ sur le marché a entravé un accès plus large aux VE d’entrée de gamme. En 2018, aux États-Unis, il y avait 15 modèles de ce type ; aujourd’hui, ce nombre est tombé à 10.

Bien que GM n’ait pas encore dévoilé les caractéristiques spécifiques et le prix de la Bolt EUV mise à jour (plus de version à hayon), un initié de l’entreprise a mentionné que le prix s’alignerait sur celui d’autres concurrents VE à petit budget. Le prix de départ anticipé de 20 000 $ après incitations positionne la Bolt EUV comme un concurrent de taille face à d’autres offres économiques, notamment le futur VE sous-compacte de Ford et le projet de Jeep électrique de Stellantis.

La nouvelle Bolt EUV, alimentée par la plateforme de batteries Ultium de GM, devrait avoir une autonomie d’environ 443 km. Le modèle sera équipé des derniers systèmes de sécurité et de la technologie de voiture connectée de GM, y compris Super Cruise, le système de conduite assistée mains libres et yeux ouverts de GM.

Les constructeurs automobiles du secteur reconnaissent de plus en plus le besoin de VE d’entrée de gamme accessibles. Selon J.D. Power, le prix moyen d’un VE aux États-Unis reste d’environ 53 376 $, soit 10 % de plus que les véhicules à essence. Les leaders du marché automobile américain ont renouvelé leur engagement en faveur de l’accessibilité financière. Le PDG de Ford, Jim Farley, s’exprimant à l’Aspen Ideas Festival, a souligné l’importance des modèles de VE dans la fourchette de 25 000 à 30 000 $, en insistant sur le fait que l’adoption à grande échelle dépendait de l’accessibilité financière.

La Bolt EUV de nouvelle génération pourrait également servir de référence pour les VE abordables à venir de Stellantis et de Ford. Tous deux visent des prix comparables afin d’encourager une adoption massive. Stellantis, par exemple, prévoit de lancer une Jeep VE à 25 000 $, bien que son calendrier reste à l’étude en raison d’efforts de restructuration.

Bien que le constructeur automobile chinois BYD n’ait pas exprimé de plans actuels pour pénétrer aux États-Unis avec son VE Seagull à très bas prix, les analystes notent qu’une concurrence accrue sur les prix de la part des marques étrangères reste possible. Dans le cadre des droits de douane existants, une BYD Seagull fabriquée au Mexique pourrait encore être vendue à un prix plus élevé que la Bolt assemblée aux États-Unis, une fois les crédits d’impôt pris en compte.