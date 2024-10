L’autonomie, c’est le nerf de la guerre lorsqu’il est question de véhicule électrique. Cette donnée détermine la distance maximale que l’on peut parcourir sans avoir à arrêter à une borne de recharge.

Voici 5 véhicules électriques 2024 avec plus de 600 kilomètres d’autonomie d’après les données officielles fournies par Ressources naturelles Canada.

Rivian R1S Dual Max 2024: 644 kilomètres

Deuxième modèle à s’ajouter au catalogue de la marque Rivian, le R1S est un VUS électrique de luxe. La version Dual Max permet de parcourir jusqu’à 644 kilomètres avec une seule charge. Le VUS R1S peut accueillir jusqu’à sept occupants à bord. Également, il peut accélérer jusqu’à 100 km/h depuis l’arrêt en seulement 2,7 secondes. Ce modèle affiche un prix de départ de 111 900 $.

Tesla Model S 2024: 647 kilomètres

Grande berline, la Tesla Model S a été l’une des pionnières dans l’univers des véhicules électriques. Depuis son introduction en 2013, elle n’a cessé d’évoluer afin de demeurer compétitive face à la concurrence qui s’est installée petit à petit. La Tesla Model S 2024 peut se vanter d’avoir une autonomie maximale de 647 kilomètres. Son prix d’entrée est établi à 103 990 $ pour le marché canadien. Le catalogue comporte aussi la déclinaison Plaid dont le degré de performances est encore plus impressionnant.

Rivian R1T Dual Max 2024: 661 kilomètres

Au sein de ce palmarès des véhicules électriques dont l’autonomie est de plus de 600 kilomètres, la marque Rivian réalise un doublé. En effet, non seulement le VUS R1S Dual Max 2024 peut parcourir une distance de 644 kilomètres avec une seule charge, mais la camionnette Rivian R1T Dual Max 2024 peut, quant à elle, rouler jusqu’à 661 kilomètres sans avoir besoin de se recharger. Pour obtenir une telle autonomie, il faut opter pour les jantes de 21 pouces. Le R1T est offert à partir de 102 900 $. En plus de la caisse, on retrouve une espace sous le capot à l’avant et un tunnel entre la caisse et la cabine.

Chevrolet Silverado EV 4WT 2024: 724 kilomètres

Le Rivian R1T Dual Max 2024 n’est pas la seule camionnette de ce palmarès des véhicules électriques pouvant parcourir plus de 600 kilomètres avec une charge. En effet, on y retrouve aussi la camionnette Chevrolet Silverado EV 4WT 2024. L’autonomie de celle-ci est établie à 724 kilomètres. D’ailleurs, soulignons au passage que l’autonomie maximale grimpe à 792 kilomètres pour l’année-modèle 2025, ce qui repousse les limites de cette camionnette qui repose sur l’architecture électrique Ultium de General Motors.

Lucid Air Grand Touring XR AWD 2024: 832 kilomètres

Actuellement dans l’univers de l’automobile électrique, la Lucid Air 2024 est définitivement la grande championne de l’autonomie. En effet, elle se positionne au premier rang du palmarès, loin devant les autres modèles. La version Grand Touring XR AWD de la Lucid Air peut parcourir pas moins de 832 kilomètres avec une seule charge lorsqu’elle est équipée de jantes de 19 pouces. La Lucid Air est une grande berline de luxe dont le prix de départ est fixé à 96 800 $ au Canada.