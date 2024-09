Lucid dévoile le VUS Gravity et les avancées technologiques lors d’un événement en Arizona

Le pionnier du véhicule électrique dévoile son nouveau VUS et son groupe motopropulseur innovant à l’occasion de la Journée Technologie et Fabrication

La production du VUS Lucid Gravity débutera bientôt. Il pourra accueillir jusqu’à sept adultes.

Le nouvel Atlas Drive Unit promet une efficacité et des performances accrues par rapport aux modèles existants.

Les avancées de Lucid permettent une autonomie compétitive avec des batteries plus petites, réduisant les coûts et augmentant l’efficacité.

Le groupe Lucid, le fabricant de véhicules électriques, a présenté son prochain VUS Lucid Gravity et a mis en avant de nouvelles innovations technologiques lors de sa journée technologie et fabrication qui s’est tenue dans l’usine de l’entreprise en Arizona le 10 septembre 2024. L’événement a mis en lumière les progrès de l’entreprise en matière de développement de véhicules électriques et d’efficacité de la fabrication.

Le constructeur automobile a annoncé qu’il avait déjà livré plus de véhicules en 2024 jusqu’au 31 août qu’il ne l’avait fait pendant toute l’année 2023, ce qui indique une croissance significative de la production et des ventes.

Lucid Gravity

Lucid a présenté le VUS Gravity, dont la production devrait débuter dans le courant de l’année. La société affirme que le Gravity offrira des performances élevées et un intérieur capable d’accueillir jusqu’à sept adultes. Le Gravity présente des caractéristiques impressionnantes, notamment:

une autonomie prévue de 700 km

Puissance de pointe de plus de 800 ch

Accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes

Jusqu’à 7 adultes sur trois rangées de sièges

Dimensions : Hauteur de 1 656 mm, largeur de 2 215 mm, longueur de 5 035 mm et empattement de 3 035 mm.

L’intérieur du Gravity est conçu pour le confort et la fonctionnalité. La deuxième rangée se rabat à plat pour le chargement d’objets volumineux, et le véhicule est doté d’un coffre avant spacieux de 226 litres, à la fois lavable et modulable. Pour le confort des passagers, le Gravity est équipé de 3 prises 120V et de 6 ports USB-C.

La technologie est au premier plan de la conception du Gravity, avec la fonctionnalité d’un écran flottant de 34 pouces avec un affichage 6K et un système Surreal Sound de 22 haut-parleurs en option avec Dolby Atmos pour une expérience audio immersive.

À partir de 2025, le Gravity sera équipé d’un connecteur North American Charging Standard (NACS), permettant d’accéder à plus de 15 000 stations Supercharger. Le VUS bénéficie également de capacités de charge ultra-rapides pouvant atteindre 300kW.

Avancées technologiques

Le dévoilement de la nouvelle unité de traction Atlas de Lucid, actuellement en cours de développement et d’essai, a été l’un des points forts de l’événement. La société affirme que cette technologie de groupe motopropulseur de nouvelle génération offre des améliorations en termes d’efficacité, de puissance et de rentabilité par rapport aux modèles actuels. Lucid indique que ses unités d’entraînement existantes sont déjà plus performantes que celles de ses concurrents en termes de densité de puissance et d’efficacité énergétique.

Le constructeur automobile a également annoncé la sortie de la mise à jour de son Lucid UX 2.4, qui améliore le système avancé d’aide à la conduite Dream Drive Pro en option, introduit un nouveau système de commande vocale et met à jour le design des cartes de navigation.

Pour ce qui est de l’avenir, Lucid a présenté ses plans pour une plateforme de véhicule de taille moyenne, utilisant la nouvelle unité d’entraînement Atlas. L’entreprise vise à produire des véhicules sur cette plateforme à partir de fin 2026, avec un prix de départ cible inférieur à 68 000 $ CAD (50 000 $ USD) pour un modèle multisegment de taille moyenne.

Lucid affirme que ses avancées technologiques permettent une autonomie compétitive en utilisant des batteries plus petites, ce qui pourrait réduire les coûts et améliorer l’efficacité des futurs modèles.