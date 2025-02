4 VUS compacts qui peuvent être à essence, hybrides ou hybrides rechargeables

Avec leur VUS compact, certains constructeurs ne se contentent pas d’offrir un seul type de motorisation. En effet, par exemple, Ford, Hyundai, Kia et Toyota proposent des versions à essence, hybride et hybride rechargeable de leur VUS de format compact. Apprenez-en plus sur chacun d’eux.

Ford Escape 2025

L’offre mécanique du Ford Escape 2025 est vaste et variée. Les acheteurs désirant une motorisation à essence ont le choix entre le bloc turbocompressé à trois cylindres de 1,5 L ou le bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Au catalogue, on retrouve aussi la technologie hybride qui combine un moteur à essence de 2,5 L à un moteur électrique et à une batterie de 1,1 kWh. Avec les motorisations à essence et l’hybride, l’Escape est livrable avec les roues motrices avant ou les quatre roues motrices.

Enfin, le VUS compact de Ford est disponible avec la technologie hybride rechargeable. Grâce à sa batterie de 14,4 kWh, il peut parcourir jusqu’à 60 kilomètres en mode tout électrique. À titre informatif, le Ford Escape 2025 est offert à partir de 32 449 $.

Hyundai Tucson 2025

Tout comme le Ford Escape 2025, le Hyundai Tucson 2025 propose un trio de motorisations. De série, le VUS compact de Hyundai est livré avec un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L. Il est bon pour une puissance de 187 chevaux. Contrairement aux Ford Escape et Kia Sportage, il est muni de série du système à quatre roues motrices. En montant en gamme et en optant pour une déclinaison N Line ou encore Ultimate, on peut profiter de la motorisation hybride et ainsi voir la consommation d’essence être abaissée. La technologie combine un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L à un moteur électrique et à une batterie de 1,5 kWh.

La version Ultimate peut aussi être équipée de la technologie hybride rechargeable. Son autonomie électrique est de 51 kilomètres grâce à sa batterie de 13,8 kWh. Le prix d’entrée du Hyundai Tucson 2025 est de 34 699 $.

Kia Sportage 2025

Dans sa version d’entrée de gamme, le Kia Sportage est animé par la même mécanique de base que le Hyundai Tucson. Les acheteurs ont également la possibilité de choisir l’hybride avec le Sportage. Son moteur turbocompressé de 1,6 L est marié à un moteur électrique et à une batterie de 1,5 kWh. Avec ce groupe motopropulseur, Ressources naturelles Canada annonce une consommation de 6,2 L/100 kilomètres en conduite combinée.

Si le Kia Sportage fait partie de cette liste, c’est parce que le constructeur coréen propose aussi une version hybride rechargeable de son VUS compact. Son autonomie en mode électrique est de 55 kilomètres. Le Sportage 2025 affiche un prix de base de 30 695 $.

Toyota RAV4 2025

Afin de compléter ce quatuor de VUS compact dont l’offre mécanique est particulièrement variée, mentionnons le Toyota RAV4 2025. Tout comme le Hyundai Tucson, le Toyota RAV4 est dorénavant livré de série avec le système à quatre roues motrices. Dans ses versions d’entrée de gamme, il est muni d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 L. En choisissant l’hybride, ce bloc est jumelé à un moteur électrique en plus d’une batterie de 1,6 kWh.

Autrefois baptisée “Prime”, la version hybride rechargeable est dorénavant reconnue sous l’appellation “Hybride branchable”. Au même moteur à essence sont associés un moteur électrique et une batterie de 18,1 kWh. Son autonomie électrique est la plus longue des quatre VUS compacts, c’est-à-dire 68 kilomètres. De base, le Toyota RAV4 2025 est offert à partir de 33 555 $.

En résumé, si vous êtes à la recherche d’un VUS compact et que vous vous intéressez à une offre mécanique étendue, vous devriez jeter un coup d’oeil à la gamme des Ford Escape 2025, Hyundai Tucson 2025, Kia Sportage 2025 et Toyota RAV4 2025.