35 ans de Lexus au Canada: 10 moments marquants

En 2025, Lexus célèbre son 35e anniversaire au Canada. Pour l’occasion, revenons sur 10 moments marquants du constructeur au pays.

1990: la commercialisation de deux premières berlines de luxe au Canada

Un an après son introduction sur le marché américain, la marque de luxe s’est établie au Canada en 1990. L’aventure de Lexus au pays a débuté avec deux berlines de luxe: la LS 400 et la ES 250. Lors de la première année-modèle, le constructeur en a respectivement vendu 441 et 156 exemplaires. Dès 1998, les ventes de Lexus totalisaient plus de 4900 unités au pays.

1998: la gamme est bonifiée avec l’arrivée du Lexus RX

Après avoir lancé le LX 450 en 1996, voilà que Lexus emprunte une nouvelle avenue et commercialise le tout premier RX en 1998. À sa première année sur le marché, ce nouveau multisegment de luxe ne représentait pas moins de 45% des ventes de Lexus au Canada.

2003: l’usine de TMMC au Canada assemble le Lexus RX

L’année 2023 marque un point tournant dans l’histoire de Lexus au Canada. En effet, l’usine de Toyota Motor Manufacturing Canada débute l’assemblage du RX 330. Pour la première fois, un véhicule portant l’écusson Lexus est bâti hors Japon.

2005: le premier véhicule de luxe hybride est né

En 2005, Lexus a débuté l’électrification de son catalogue en lançant le RX 400h. Il est devenu le premier véhicule de luxe à être doté de la technologie hybride. Deux décennies plus tard, Lexus continue de mettre de l’avant la technologie hybride.

2005: Lexus franchit le cap des 10 000 ventes au Canada

L’année 2005 s’est avérée doublement importante pour Lexus, qui a enregistré précisément 10 107 ventes au pays. Il s’agissait de la première fois que le constructeur dépassait le cap des 10 000 unités vendues au cours d’une seule année.

2006: la Lexus GS 450h devient la première berline sportive dotée de la technologie hybride

Un an après l’introduction du premier véhicule de luxe muni de la technologie hybride, Lexus poursuit son offensive dans le domaine. En effet, le constructeur introduit la Lexus GS 450h, soit la première berline sportive hybride de luxe au monde.

2008: une première version F est ajoutée au catalogue

Pour la première fois en 2008, Lexus a tenté une amorce dans le secteur de la voiture sportive de haut niveau avec la IS F. Cette berline sportive était animée par un moteur V8 de 5,0 L qui développait une puissance de 416 chevaux.

2011: Lexus commercialise la LFA, un supercar à moteur V10

En 2011, Lexus a poussé l’audace encore plus loin en développant sa première voiture de type supercar. La LFA était mue par un V10. Produit en faible quantité, ce coupé de haute performance est encore prisé par les collectionneurs.

2014: l’usine de TMMC bâtit le premier véhicule Lexus hybride hors du Japon

En 2014, l’usine de Toyota Motor Manufacturing Canada marque à nouveau l’imaginaire en produisant le premier véhicule Lexus hybride hors du Japon avec le RX 450h. En 2022, Toyota Motor Manufacturing Canada débutera l’assemblage de la deuxième génération du Lexus NX.

2023: un premier véhicule électrique pour le marché mondial

Après avoir investi massivement dans la technologie hybride, Lexus saute en 2023 dans l’univers du véhicule électrique. Le RZ 450e est devenu le premier véhicule 100% de la marque de luxe. Ce multisegment électrique peut parcourir jusqu’à 354 kilomètres avec une seule charge.