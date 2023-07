2024 Le Hummer EV de GMC offre une autonomie de 600 km

Un Hummer plus efficace

Le Hummer EV peut parcourir 613 km avec une charge

Le modèle X3 2024 gagne en autonomie et sera commercialisé cet automne

GMC a annoncé que le Hummer EV bénéficiera d’une autonomie encore plus grande en 2024. La version 3X pourra atteindre 600 kilomètres d’autonomie, tandis que les modèles équipés du groupe d’options Extreme Off-Road pourront parcourir 577 kilomètres sur une charge pleine.

L’entreprise n’a pas précisé pourquoi l’autonomie du GMC Hummer EV 2024 serait supérieure. Le bloc-batterie est le même que celui du modèle 2023, avec ses 24 modules et ses 213 kWh. Mais la camionnette électrique de 1 000 chevaux bénéficiera de 42 kilomètres d’autonomie en plus par rapport à l’année dernière, pour un total de 613 kilomètres. Cela est probablement dû à des améliorations et optimisations logicielles qui permettent au camion de mieux utiliser sa puissance, mais nous devrons être patients avant d’en avoir le coeur net.

« Pour les voyages prolongés, les randonnées dans des zones reculées ou la conduite quotidienne, la camionnette GMC Hummer EV 3X 2024 vous emmènera là où vous devez aller, maintenant avec plus d’autonomie et de confiance », a déclaré Al Oppenheiser, ingénieur en chef du GMC Hummer EV. « Alors que nous repoussons les limites de notre avenir tout électrique, nous sommes ravis de continuer à améliorer l’autonomie et d’emmener le GMC Hummer EV plus loin que jamais pour nos clients et leurs aventures. »

L’ajout de 49 km d’autonomie aux modèles Extreme Off-Road Package est encore plus impressionnant. Ce modèle est équipé de pneus tout-terrain de 35 pouces, d’un différentiel avant verrouillable, de demi-arbres lourds et d’un blindage sous la carrosserie. Malgré les pneus robustes et les accessoires lourds, cette version du Hummer EV 2024 pourra parcourir jusqu’à 577 km avec une charge complète.

Le GMC Hummer EV 3X 2024 sera mis en vente cet automne, à partir de 106 945 dollars américains. Les prix canadiens ne sont pas encore disponibles.