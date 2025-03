La technologie de freinage électronique de ZF sera lancée en 2028, celle de Brembo en 2025

ZF et Brembo vont lancer des systèmes de freinage électronique, remplaçant les freins hydrauliques par des composants électroniques.

Le freinage électronique améliore les distances de freinage, la stabilité et l’efficacité grâce à l’utilisation de capteurs et de moteurs électriques.

Ces systèmes réduisent les coûts de maintenance et éliminent le liquide de frein.

ZF Friedrichshafen et Brembo vont introduire un système de freinage électrique, remplaçant les freins hydrauliques traditionnels par des composants électroniques. Ces systèmes promettent une sécurité améliorée, des temps de réponse plus rapides et une maintenance réduite.

Le système Sensify de Brembo devrait être commercialisé en 2025, bien que la société n’ait pas révélé son premier client. Le système de freinage électromécanique (EMB) de ZF fera ses débuts en 2028. La société a signé un contrat initial pour équiper 5 millions de véhicules, dont 700 000 camionnettes poids lourds.

Les systèmes de freinage traditionnels utilisent un fluide hydraulique pour transférer la force de la pédale de frein aux roues. Le freinage par câble remplace ce système par des signaux électroniques, permettant un contrôle précis de la force de freinage. Des capteurs mesurent l’action sur la pédale et les conditions de la route, envoyant des données à un ordinateur central, qui ajuste la pression de freinage à chaque roue.

Le système améliore les distances de freinage et la stabilité du véhicule, en particulier dans les situations d’urgence. Contrairement aux freins antiblocage classiques, qui provoquent une sensation de pulsation, les systèmes de freinage par câble appliquent la pression en douceur.

Différents fournisseurs développent des approches uniques :

Brembo Sensify : utilise des étriers électroniques sur les quatre roues, ce qui le rend bien adapté aux véhicules électriques.

: utilise des étriers électroniques sur les quatre roues, ce qui le rend bien adapté aux véhicules électriques. ZF EMB : combine des freins avant hydrauliques avec des freins arrière électroniques, ce qui permet d’équilibrer le coût et l’efficacité.

: combine des freins avant hydrauliques avec des freins arrière électroniques, ce qui permet d’équilibrer le coût et l’efficacité. Le système de Bosch : il conserve les étriers hydrauliques, mais utilise un actionnement électronique sur le maître-cylindre.

La technologie de freinage électronique offre plusieurs avantages :

réponse de freinage plus rapide et meilleure gestion du transfert de poids.

Entretien réduit, car il n’est pas nécessaire de rincer le liquide de frein.

Meilleur rendement énergétique grâce à l’élimination de la résistance résiduelle au freinage.

Fabrication simplifiée des véhicules grâce à l’absence de conduites hydrauliques.

Cependant, les premières versions pourraient être plus chères que les systèmes hydrauliques, et le poids supplémentaire des composants électroniques pourrait être un facteur à prendre en compte.

ZF a présenté un étrier EMB à son siège nord-américain de Livonia, dans le Michigan. Ce composant est plus grand et plus lourd que les étriers hydrauliques traditionnels en raison de ses moteurs électriques intégrés. Malgré cela, les avantages à long terme en matière de sécurité et de réduction des coûts devraient favoriser son adoption.