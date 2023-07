Webasto élargit son offre de recharge de véhicules électriques avec le connecteur NACS 

Webasto Charging Systems s’apprête à renforcer sa position dans l’écosystème de la recharge des véhicules électriques (VE). L’entreprise prévoit d’intégrer l’option du connecteur North American Charging Standard (NACS) dans ses solutions de recharge, reflétant ainsi son engagement à prendre en charge les différentes marques et modèles de VE.

Cette annonce s’inscrit dans la lignée des nombreux constructeurs automobiles qui ont annoncé leur intention de passer à la norme NACS. Mais avant même l’adoption de la norme NACS par les principaux constructeurs automobiles, Webasto a fait preuve de clairvoyance dans l’industrie. La société a développé un échantillon de cordon mobile doté du connecteur NACS, prouvant ainsi qu’elle a une longueur d’avance sur l’évolution des tendances. Cette décision stratégique garantit à ses clients OEM et à leurs consommateurs un accès solide à l’un des plus grands réseaux d’infrastructure de recharge des États-Unis.

Michael J. Bauer, président de Webasto, a déclaré : « Notre objectif est de fournir des solutions de recharge innovantes en phase avec les besoins évolutifs du marché américain. En intégrant les options des connecteurs NACS, nous soulignons notre engagement à faciliter la mobilité électrique et un avenir durable ».

L’entreprise est réputée pour la prise en charge de plusieurs types de connecteurs, notamment J1772 Type 1, Mennekes Type 2 et GB/T dans le monde entier. L’ajout de l’option de connecteur NACS améliore son portefeuille de produits, répondant aux demandes changeantes du marché nord-américain des véhicules électriques.

Michael Schoenberger, vice-président de Webasto chargé de la recherche et du développement, s’est fait l’écho des sentiments de M. Bauer, soulignant la fierté de l’entreprise de fournir des solutions de charge avancées, en avance sur les évolutions du secteur. Webasto s’efforce de répondre à un large éventail de besoins, de la recharge résidentielle à la recharge semi-publique.

Le portefeuille de produits de l’entreprise aux États-Unis comprend des chargeurs CA de niveau 1 et 2 (portables et fixes), un chargeur mobile, une boîte murale connectée TurboConnect et un chargeur Plug-In TurboDX 2.0 économique. Ces offres, qui seront bientôt dotées du connecteur NACS, promettent une plus grande commodité pour les clients.

En facilitant une transition transparente vers la norme NACS, Webasto aidera les constructeurs automobiles à améliorer l’interopérabilité et la satisfaction de leurs clients. Ce faisant, ils se rapprochent de la réalisation d’un écosystème de recharge de VE entièrement connecté.