Waymo lancera son service de covoiturage autonome à Miami d’ici 2026

Waymo a annoncé son intention d’étendre son service de covoiturage autonome à Miami, avec des opérations commençant début 2025 et un service de passagers lancé en 2026. Cette expansion marque la première entrée de l’entreprise sur le marché de la Floride pour des opérations commerciales.

Cinquième ville, premier centre en Floride pour la flotte autonome

L’entreprise introduira ses véhicules Jaguar I-PACE entièrement électriques dans les rues de Miami grâce à un nouveau partenariat avec Moove, un fournisseur mondial de solutions de mobilité. Cette expansion fait suite aux opérations actuelles de Waymo à travers Phoenix, Los Angeles, San Francisco et Austin, où elle assure plus de 150 000 trajets par semaine.

Moove gérera les opérations de la flotte, les installations et l’infrastructure de recharge, en commençant par Phoenix avant de s’étendre à Miami. Waymo conservera le contrôle de la validation du service et de l’exploitation de la technologie Waymo Driver, les trajets étant disponibles via l’application Waymo One.

Ryan McNamara, vice-président des opérations chez Waymo, a souligné que le partenariat mettait l’accent sur la sécurité et l’évolutivité. Le maire de Miami, Francis X. Suarez, a salué l’annonce, citant l’alignement sur les priorités de la ville en matière d’énergie propre.

L’expérience antérieure de l’entreprise en matière d’essais dans les conditions pluvieuses de la Floride a contribué au développement de ses capacités de conduite autonome. Le lancement de Miami représente le cinquième marché majeur de Waymo pour les services de covoiturage autonomes.