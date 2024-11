Waymo étend son service de covoiturage autonome à tous les habitants de Los Angeles

Le service de covoiturage autonome Waymo One est désormais accessible dans toute la ville de Los Angeles, et de futures expansion sont prévues

Waymo One lance des courses autonomes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les habitants de Los Angeles, couvrant près de 207 kilomètres carrés.

L’expansion du service intervient avant la présence de Waymo au salon de l’automobile de Los Angeles en tant que partenaire officiel du service de covoiturage.

Waymo s’associe à des groupes locaux pour améliorer l’impact sur la communauté et promouvoir des transports sûrs et accessibles.

Waymo One, le service de covoiturage autonome, est désormais ouvert au public à Los Angeles, offrant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toute la ville, y compris Santa Monica, Hollywood Boulevard et l’Université de Californie du Sud (USC). Ce déploiement intervient juste avant le salon de l’automobile de Los Angeles 2024, où Waymo sera le partenaire officiel du service de covoiturage.

Depuis le lancement de ses opérations commerciales à Los Angeles au début de cette année, Waymo a attiré près de 300 000 personnes sur sa liste d’attente. Au fil du temps, ces premiers utilisateurs ont effectué des centaines de milliers de trajets, et les utilisateurs ont noté leur expérience avec une moyenne de 4,7 étoiles sur 5. Selon une enquête récente, 98 % des conducteurs de Los Angeles se sont déclarés satisfaits du service, et 96 % l’ont trouvé utile.

« C’est le moment idéal pour accueillir tous les habitants de Los Angeles », a déclaré Tekedra Mawakana, co-directrice générale de Waymo. Elle a souligné la maturation rapide du service et l’enthousiasme manifesté par les conducteurs qui ont adopté la conduite autonome.

Le service couvre désormais près de 207 kilomètres carrés du comté de Los Angeles et prévoit de s’étendre à d’autres zones. Cette stratégie d’expansion reflète les précédents déploiements de Waymo dans des villes comme San Francisco et Phoenix, où la mise à l’échelle progressive a été couronnée de succès.

La présence de Waymo sera notable au salon de l’auto de Los Angeles, du 22 novembre au 1er décembre, où les visiteurs pourront en apprendre davantage sur la technologie autonome et rouler avec Waymo. L’entreprise continue de promouvoir les avantages de la conduite autonome, qu’il s’agisse de l’augmentation de la productivité pendant les trajets domicile-travail ou de l’amélioration de la sécurité et de la commodité.

Les personnes souhaitant essayer Waymo One à Los Angeles, San Francisco ou Phoenix peuvent télécharger l’application pour commencer leurs trajets entièrement autonomes.