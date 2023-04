Walmart disposera de son propre réseau de bornes de recharge de véhicules électriques d’ici 2030

Les États-Unis comptent plus de 5 300 magasins Walmart et entrepôts Sam’s Club.

1 300 Walmart et Sam’s Club sont déjà équipés de chargeurs Electrify America.

Si vous avez des chargeurs, ils viendront. Telle semble être l’idée qui sous-tend le projet de Walmart d’installer des stations de recharge dans tous ses magasins d’ici à 2030.

Environ 1 300 magasins Walmart et entrepôts Sam’s Club disposent déjà de chargeurs rapides installés par Electrify America (EA) dans le cadre d’un accord tripartite avec Volkswagen. De nouvelles stations seront ajoutées, mais contrairement à l’association EA, Walmart possédera et exploitera ses propres chargeurs de VE. Selon la grande chaîne de magasins, cela permettra de résoudre les problèmes de fiabilité et de coût.

« Nous avons la capacité de résoudre les problèmes d’autonomie et de charge d’une manière que personne d’autre ne peut le faire dans ce pays », a déclaré Vishal Kapadia, récemment nommé vice-président principal de la transformation énergétique de Walmart, dans une interview rapportée par Reuters.

En moyenne, quatre chargeurs rapides seront installés dans chaque magasin, ce qui équivaut à plus de 21 000 chargeurs dans tout le pays. Actuellement, il existe environ 30 000 chargeurs rapides aux États-Unis. Comme certains d’entre eux peuvent coûter jusqu’à 100 000 dollars, il est impossible de dire combien Walmart investira, mais la somme sera inévitablement considérable. Mais ils devraient s’en sortir, car ils reçoivent environ 240 millions de visites de clients par an…

On ne sait pas pour le moment si Walmart au Canada suivra le mouvement.