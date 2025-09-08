Volkswagen dévoile le VUS électrique ID. CROSS Concept au salon IAA MOBILITY 2025

Superbe VUS compact 100 % électrique qui préfigure le modèle de série attendu en Europe à l’été 2026.

Volkswagen présente le VUS électrique ID. CROSS Concept avec une autonomie de 420 km et une traction avant.

Plateforme MEB+ conçue pour les véhicules électriques abordables et technologiques du segment compact européen.

L’ID. CROSS fait partie d’un déploiement de quatre modèles électriques Volkswagen prévu à partir de 2026 en Europe.

Volkswagen a présenté l’ID. CROSS Concept, un très élégant VUS compact entièrement électrique, lors du salon IAA MOBILITY à Munich. Ce concept donne un aperçu du modèle de série prévu pour l’an prochain et s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la gamme de véhicules électriques (VÉ) de la marque dans les segments des petites et compactes.

L’ID. CROSS Concept est le quatrième d’une série de VÉ abordables que Volkswagen prévoit lancer en Europe. Cette gamme comprend l’ID.2 all (ID. Polo), l’ID. GTI Concept (ID. Polo GTI), l’ID. EVERY1 et l’ID. CROSS. Le constructeur a confirmé que les modèles de production basés sur ces concepts arriveront à partir de 2026, la version de série de l’ID. CROSS étant prévue pour l’été 2026.

Pour le moment, aucun de ces modèles n’est prévu pour le marché nord-américain.

Les quatre véhicules font partie de la stratégie du Brand Group Core, qui regroupe Volkswagen, SEAT & CUPRA, ŠKODA et Volkswagen Véhicules utilitaires. Cette initiative de partage de plateforme permet d’optimiser les coûts de développement et de production, tout en favorisant l’introduction de véhicules électriques à prix plus compétitifs sur le marché européen.

Construit sur l’architecture électrique MEB+, le concept ID. CROSS est propulsé par une motorisation à traction avant de 155 kW (208 chevaux). Il offre une autonomie WLTP estimée à 420 kilomètres (environ 294 km selon les normes de l’EPA) et une vitesse maximale de 175 km/h. Une nouvelle génération de logiciels est prévue pour les véhicules MEB+ à compter de 2026, avec notamment des fonctionnalités avancées comme une version évoluée du système Travel Assist.

Côté design, l’ID. CROSS Concept incarne la nouvelle philosophie « Pure Positive » de Volkswagen. Et visuellement, il est franchement réussi — même plus séduisant que l’attrayant Volvo EX30. Ses dimensions extérieures sont les suivantes : 4 161 mm de longueur, 1 839 mm de largeur et 1 588 mm de hauteur, avec un empattement de 2 601 mm. Il inaugure des jantes en alliage de 21 pouces « Balboa » et des pneus Goodyear 235/40 R21 conçus sur mesure.

L’habitacle mise sur le confort et la durabilité, avec des surfaces recouvertes de tissu, des éléments végétaux et des éclairages d’ambiance configurables — bien que la majorité de ces éléments ne soient pas attendus en production. Le volume de chargement arrière est de 450 litres, avec un compartiment de rangement avant additionnel de 25 litres. L’intérieur est pensé pour offrir une atmosphère de type lounge, avec des sièges entièrement rabattables pour créer un espace de détente.

Le poste de conduite repensé intègre deux écrans numériques alignés visuellement. Un volant multifonction avec commandes tactiles accompagne un système d’infodivertissement composé d’un écran central de 13 pouces et d’un affichage numérique de 11 pouces pour le conducteur.

Le concept est aussi doté d’éléments pratiques, comme une charge maximale sur crochet de 75 kg pour transporter deux vélos électriques et une capacité de remorquage avec freinage allant jusqu’à 1 200 kg. Volkswagen positionne l’ID. CROSS comme un véhicule aussi bien adapté aux environnements urbains qu’aux longs trajets.