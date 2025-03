Volvo une fois de plus menace l’avenir sans familiales alors que les VUS continuent d’occuper plus d’espace

La popularité des VUS et la stratégie produite limitent les perspectives des familiales.

Volvo se concentre désormais sur les VUS, sans qu’aucun projet de remplacement des V60 et V90 n’ait été confirmé.

La stratégie « 8×8 » de l’entreprise laisse peu de place aux modèles familiales, et donne la priorité aux VUS et aux berlines hautes.

La hausse des droits de douane influe sur les plans de production de Volvo, ce qui a entraîné le transfert de la fabrication de l’EX30 en Belgique.

Ce n’est pas la première fois que le sujet des familiales (station wagons) et de Volvo est abordé, mais il n’en reste pas moins douloureux. Volvo est en train de reconsidérer l’avenir des familiales dans sa gamme, car il n’y a pas de plans clairs pour remplacer les V60 et V90. Le PDG Jim Rowan a indiqué que l’accent mis par l’entreprise sur les VUS et les berlines hautes, ainsi que ses ressources limitées, rendaient peu probable la création de nouvelles familiales.

La préférence de plus en plus marquée pour les VUS a remodelé la stratégie de Volvo en matière de produits. M. Rowan a souligné que la hauteur de caisse plus élevée des VUS séduit de nombreux acheteurs, en particulier les femmes. Des modèles comme le XC60 et le XC90 ont connu de fortes ventes, tandis que les berlines de la marque ont évolué vers des voitures à hayons plus spacieux, comme la nouvelle ES90.

Bien que l’ES90 soit classée comme une berline, elle présente des caractéristiques similaires à celles d’une familiale, notamment une hauteur de caisse plus élevée, un profil aérodynamique plus élégant et une banquette arrière rabattable 40:20:40 pour plus de praticité.

L’ES90 sera initialement construite à Chengdu, en Chine, mais des droits de douane élevés — 30 % en Europe et 112,5 % aux États-Unis — pourraient limiter sa disponibilité sur des marchés clés. M. Rowan a laissé entendre que la production pour le marché américain pourrait être transférée à l’usine Volvo de Charleston, en Caroline du Nord, à l’avenir.

La stratégie « 8×8 » laisse peu de place à l’expansion

La stratégie à long terme « 8×8 » de Volvo prévoit huit modèles sur huit ans, avec des mises à jour à mi-parcours. Toutefois, M. Rowan a laissé entendre que le plan pourrait passer à une structure « 7×7 », ce qui réduirait encore le nombre de modèles. La gamme comprend actuellement les modèles EX30, EC40, EX40, EX60 (prévu pour 2026), EX90, ES90 et la minifourgonnette EM90, réservé à la Chine.



Un éventuel modèle ES60 pourrait introduire une carrosserie plus proche de celle d’une familiale, mais Volvo n’a pas confirmé ce projet. M. Rowan a plutôt mis l’accent sur la rentabilité, affirmant qu’il est plus efficace d’étendre les modèles existants que de lancer des produits de niche. Le XC60, par exemple, pourrait reprendre le rôle précédemment occupé par le V90, avec différentes éditions telles que les modèles Black Edition et Cross Country. Cette dernière idée est déjà en cours d’exécution puisque Volvo a récemment introduit l’EX30 CC.

M. Rowan a reconnu que l’augmentation des droits de douane a rendu plus complexes les plans de fabrication et d’exportation de Volvo. Pour s’adapter, l’entreprise transfère la production de l’EX30 de la Chine vers la Belgique afin d’éviter les droits de douane européens sur les VE fabriqués en Chine.