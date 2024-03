Devriez-vous acheter une Volvo V60 Polestar Engineered 2024 ?

En 2024, la Volvo V60 n’aura plus que deux versions : Cross Country et Recharge.

La V60 Polestar Engineered, alias Recharge, est proposée à partir de 77 500 $.

Il s’agit de l’une des trois dernières « station wagon » de Volvo.

J’ai peut-être déjà écrit quelque chose de ce genre dans le passé, mais je le répète : sauvez une familiale aujourd’hui et achetez-en un. Bien qu’il semble y avoir une lueur d’espoir à l’autre bout du tunnel avec moins d’une poignée de familiales électriques à l’horizon, la plupart d’entre eux sont ou seront bien au-delà de six chiffres. Même si elle n’est pas bon marché, la Volvo V60 Recharge à 77 500 $ est presque une bonne affaire…

Si l’utilisation des termes « Recharge » et « Polestar Engineered » à la suite du nom du modèle vous laisse perplexe, permettez-moi de vous expliquer : pour 2024, la V60 Recharge n’est disponible qu’avec le pack Polestar Engineered, autrefois en option, d’où son prix de base élevé. Pour cette raison, et je vais encore une fois me vendre, je suggérerais de choisir le Cross Country (à partir de 54 350 $) et d’ajouter des options si nécessaire.

Cependant, supposons que vous ignoriez ce que je viens d’écrire et que vous envisagiez toujours la Volvo V60 Recharge, voici ce que vous devez savoir à son sujet :

Pourquoi vous devriez acheter une Volvo V60 Polestar 2024 Engineered :

– C’est un break qui rend automatiquement plus attrayant, premium et exclusif que n’importe quel VUS.

– Il est magnifique.

– Le moteur 4 cylindre de 2,0 litres à double charge avec e-boost produit une puissance combinée de 455 ch et un couple colossal de 523 lb-pi. Cela permet au break de franchir le cap des 100 km/h en seulement 4,6 secondes.

– La batterie de 14,7 kWh incluse dans le véhicule offre une autonomie estimée à 64 km.

– Le coffre est capable d’avaler jusqu’à 471 litres de matériel et, comme il s’agit d’un break, l’accès à tout est facile.

– Comme toujours, les sièges Volvo sont spectaculaires. Les sièges Contour, sportifs et sexy, offrent un soutien et un confort incroyables.

– Les freins Brembo conçus par Polestar sont ultra-puissants et s’appuient sur une sensation de pédale excellente et rassurante.

– L’assistant Google est devenu l’un des meilleurs et des plus intuitifs systèmes d’infodivertissement actuellement disponibles.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter une Volvo V60 Polestar Engineered 2024 :

– Bien que la V60 Recharge soit évaluée à 64 km d’autonomie en tout électrique, la réalité est que, quelles que soient les conditions de conduite, il ne faut pas s’attendre à plus de 50 km, c’est ce que vous parviendrez à faire.

– De même, la V60 Recharge est censée consommer 7,6 l/100 km en conduite combinée. En réalité, la consommation réelle oscille entre 9 l et 10 l/100 km.

– La qualité de conduite n’est pas aussi confortable qu’on pourrait l’espérer. La raison principale en est le châssis Öhlins Polestar Engineered qui est inclus dans le pack Polestar Engineered désormais standard. Les amortisseurs, même avec la technologie de valve à double flux, se traduisent par une conduite plus dure que souhaitée.

– Malgré la puissance et la configuration du châssis, cette V60 n’est pas une voiture sportive. Elle n’est pas tout à fait à l’aise lorsqu’il s’agit de rouler à fond, en partie à cause de son poids considérable de 4 500 livres.

– Aussi bon que soit Google, l’interface de l’écran tactile de la voiture a des ratés et n’est pas toujours réactive.

Conclusion :

La Volvo V60 Polestar Engineered 2024 est une voiture merveilleuse. J’apprécie vraiment tout ce qu’elle apporte, mais il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un véhicule très économe en carburant ni d’une voiture de sport. En d’autres termes, malgré ses 455 ch, elle n’est pas conçue pour s’en prendre aux BMW M3 Touring (si seulement nous pouvions l’avoir…) ou l’Audi RS 5 Sportback.

Une fois de plus, j’adore cette voiture, mais j’envisagerais une V60 Cross Country B5 et j’économiserais environ 15 000 $, alors que la consommation de carburant en conditions réelles sera similaire à celle de la Recharge.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il faut acheter une Volvo familiale, une V60 en l’occurrence.